Ritrovata "Lisa", il Border Collie dell'ex segretaria del Pd

In Trentino Alto Adige

Del cane di Francesca Crippa si erano perse le tracce da venerdì, durante una passeggiata in val Maggiore. L'annuncio sui social: "Sta bene ed è vispa"

Ritrovata "Lisa", il Border Collie dell'ex consigliera comunale e segretaria del Pd di Vimercate, Francesca Crippa. Del cane si erano perse le tracce lo scorso venerdì, durante una passeggiata a Cavalese, in Trentino Alto Adige.

In montagna ritrovata "Lisa"

"Sta bene ed è vispa", ha annunciato Francesca Crippa sui social nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 agosto. "Un grazie sincero a tutti i trentini che in questi giorni hanno battuto il Lagorai", la catena montuosa nella regione orientale del Trentino. Dall'ex consigliera anche il ringraziamento alle associazioni locali per aver diffuso la notizia della scomparsa, per la vicinanza e i consigli, nonché "ai ragazzi che facendo la translagorai l'hanno trovata, sfamata e accompagnata al Passo Rolle, dove finalmente potrà tornare a casa. La montagna restituisce sempre storie di grande umanità e solidarietà", conclude Crippa nel post di Facebook con cui ha comunicato la bella notizia.

L'appello di Crippa sui social

Sabato sui social l'ex consigliera comunale e segretaria del Pd vimercatese aveva lanciato un accorato appello per ritrovare la "dolcissima e affettuosa" Lisa, insieme a lei dal 2020. Si era smarrita sulla cima Cece in Val Maggiore a Cavalese, durante una impegnativa passeggiata con il papà di Crippa. All'improvviso del Border Collie si erano perse le tracce e non era più tornato nonostante i frequenti richiami. Crippa temeva che avesse accusato un problema fisico nel corso dell'escursione. Poco fa, invece, l'angoscia dei giorni scorsi ha lasciato spazio alla gioia del ritrovamento di Lisa, "cane buonissimo e affettuoso".