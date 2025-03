Rivoluzione parcheggi a Carnate: arrivano i bollini... e gli aumenti

Una piccola rivoluzione destinata a fare un gran rumore, soprattutto tra i pendolari. Novità in vista per la sosta a pagamento sul territorio di Carnate. A partire dal prossimo 3 marzo, infatti, entreranno in vigore le nuove tariffe per i parcheggi utilizzati in particolar modo dagli utenti della stazione ferroviaria.

Rivoluzione parcheggi a Carnate

Nel dettaglio parliamo delle due aree parcheggio di via Pace/via Banfi e via Dante, che da lunedì vedranno un adeguamento all’insù delle tariffe. Che, a partire da quest’anno, saranno le medesime per entrambi i parcheggi. Lasciare la propria auto per un giorno intero, dunque, costerà 3 euro al giorno, oppure 45 euro acquistando l’abbonamento valido per tutto il mese. Un bell’aumento se pensiamo che, fino a oggi, parcheggiare in via Dante costava 2 euro e in via Pace/via Banfi 1.20 euro al giorno. La decisione dell’Amministrazione è stata dettata dall’aumento generalizzato dei costi dopo anni in cui le tariffe erano rimaste di fatto invariate. Ma, ovviamente, non è affatto piaciuta ai pendolari.

Arrivano anche i nuovi bollini

Il provvedimento riguardante i "gratta e sosta" fa il paio con la nuova regolamentazione dei parcheggi all’interno del centro abitato voluta dall’Amministrazione. In questo caso resta in vigore il sistema dei tradizionali "bollini" (storicamente utilizzati per favorire i residenti ed evitare il parcheggio indiscriminato da parte degli utenti della stazione, ndr), anche se cambia qualcosa nella suddivisione del territori in quattro zone distinte: Area A (arancione), compresa tra via Bazzini, via Giovanni XXIII, via Grigna e via Resegone; Area B (verde), compresa tra via Matteotti, via Roma e fino a via Pascoli; area C (azzurra), compresa tra via della Vittoria, via Volta e via Garibaldi; area D (marrone), compresa tra via Barassi, via Banfi, via Edison e fino a via Buonarroti.

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2025