Rivoluzione parcheggi, entrano in vigore le nuove tariffe

A Carnate, si sa, quello dei parcheggi è storicamente un tema molto particolare. Ed ecco perché, qualsiasi modifica a regolamenti e pagamenti, è vista un po’ come una rivoluzione. Che comincia ufficialmente oggi, mercoledì 25 marzo, con l’entrata in vigore delle nuove tariffe destinate a pendolari e residenti.

Rivoluzione parcheggi a Carnate

All’inizio dell’anno, ricordiamo, l’Esecutivo del sindaco Rosella Maggiolini aveva deciso di identificare sul territorio comunale ben cinque aree da destinare alla sosta a pagamento. Ai già noti posteggi di via Petrarca, via Dante e via Banfi, si sono aggiunti anche i due parcheggi di via Galilei, uno nell’area mercato e l’altro nell’ex comparto Mellin. Da qui anche la contestuale revisione dei costi, che si differenziano tra residenti e non.

Le tariffe nel dettaglio

Per quanto riguarda i non residenti, le tariffe sono le seguenti: un pass giornaliero costerà 3 euro, il settimanale 10, il mensile 30, il trimestrale 80 e l’annuale 300.

Più basso il prezzo per i residenti, che va da 1 euro per il posteggio giornaliero a 4 per il settimanale, da 12 per il mensile a 40 per il trimestrale e a 175 per l’annuale.

Eccezioni e novità

L’unica eccezione è rappresentata dalle due aree di parcheggio di via Galilei, il mercato e la ex Mellin. Qui i residenti di Carnate potranno posteggiare gratuitamente, con o senza apposito bollino. La novità riguarda anche il metodo di pagamento: vanno in soffitta i vecchi “gratta e sosta” a favore di parcometri e applicazione EasyPark disponibile per smartphone.