Robbiano saluta lo storico artigiano e imprenditore Antonio Citterio

Si è spento all’età di 91 anni Antonio Citterio, storico imprenditore e artigiano di Robbiano, frazione d Giussano.

Falegname da quando aveva 12 anni

Aveva 91 anni e per tutta la vita Antonio Citterio è stato un artigiano con la passone per il suo lavoro. ERa un artigiano divenuto poi imprenditore.

Falegname da quando aveva 12 anni, di Robbiano, insieme ai fratelli ha fondato la Citterio spa, rinomata azienda di mobili che dopo anni di attività in città si era spostata a Sirone per poi essere acquisita dalla Molteni.

Figura di spicco nel settore del mobile

Una figura di grande spicco nel settore del mobile, con una lunga storia e carriera alle spalle, legatissimo al suo lavoro che ha svolto fino agli ultimi anni, trasmettendo la sua passione al figlio Davide che ne ha raccolto il testimone e portato avanti il nome.

Il ricordo della nuora

«La sua vita è stata contraddistinta dal lavoro – ha ricordato la nuora, Sabrina Schillaci – ha iniziato a 12 anni. Ha sempre fatto l’artigiano, sapeva costruire tutto con il legno e si è sempre dato da fare. Un uomo di grande valore che è sempre rimasto nel cuore di tanti».

L’imprenditore artigiano ha sempre vissuto a Robbiano in via Minzoni con la moglie Mariuccia. Padre di due figli, Giovanna la più grande e Davide il più piccolo, era nonno di Francesca e Rosa.

Domani pomeriggio, 16 dicembre, l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Robbiano.