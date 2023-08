Robbiano saluta Paolo Citterio, esempio di fede e impegno sociale

Grande cordoglio a Giussano per la scomparsa di Paolo Citterio, 57 anni. Padre di tre figli, residente nella frazione di Robbiano era molto conosciuto per il suo impegno civico e la sua grande fede.

Viveva a Robbiano

Si è spento pochi giorni fa Paolo Citterio, 57 anni, padre di tre figli, residente nella frazione di Robbiano. Molti gli amici e i conoscenti che si sono uniti al lutto della famiglia mercoledì 16 agosto, quando si sono svolti a Robbiano, nella chiesa parrocchiale i funerali.

Era malato da un anno e mezzo

Il robbianese si è spento al San Raffaele di Milano, dove era in cura: da un anno e mezzo lottava contro un male incurabile. La famiglia ci ha tenuto a ringraziare il professore Reni dell’ospedale San Raffaele di Milano e la sua équipe per le cure prestate e l’umanità dimostrata; hanno anche decido di sostenere l' associazione MyEverest onlus – (www.myeverest.it), a cui hanno voluto devolvere tutte le offerte raccolte. Tre anni fa, nel 2020, un altro lutto aveva segnato la famiglia: era morta la sorella di Paolo, Gabriella Citterio, 59 anni, molto conosciuta a Robbiano per il suo impegno nel volontariato, anche lei vinta da un tumore.

L'impegno civico

Una vita, quella di Citterio, vissuta tra la famiglia (lascia la moglie Cristina con i figli Camilla, Elia e Pietro), il lavoro e l’impegno civico, animato da una profonda fede. Molto attivo in parrocchia, ha ricoperto l’incarico di presidente della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale «Maria Bambina» ed è stato un valido volontario del Banco di Solidarietà Madre Teresa. Apparteneva al Movimento di Comunione e Liberazione ed era profondamente religioso.