Robur Et Virtus: tre titoli regionali e non solo

È stato un fine settimana carico di emozioni e risultati importanti quello che ha visto impegnata la società Robur Et Virtus, società di ginnastica artistica di Villasanta, nella terza e ultima prova del Campionato CSEN Eccellenza 1º 2° e 3° Livello, disputata tra Daverio e Agrate il 25 e 26 aprile.

Tre titoli regionali per la Robur Et Virtus

Le atlete, divise tra diverse categorie, hanno dato prova di determinazione, eleganza e tecnica, portando a casa non solo tre titoli regionali, ma anche tantissimi ottimi piazzamenti che confermano la qualità del lavoro svolto in palestra.

A Daverio, la giornata si è aperta con la gara delle Allieve A, dove Alice Maggioni e Serena Miceli hanno affrontato la pedana con grinta e precisione. Con una prova regolare e ben condotta, Alice ha concluso al dodicesimo posto, seguita da Serena in tredicesima posizione, peccato per le assenze di Viola e Aurora (infortunata). Subito dopo è stato il turno delle Esordienti, tra cui Camilla Moioli, Emma Tundo, Melissa Valè, Vittoria Negri, Ginevra Palazzolo, Micaela Licata e Priscilla Ducoli. Anche per loro una prova positiva, con Camilla Moioli che ha sfiorato il podio generale chiudendo quinta, seguita da Emma Tundo in sesta posizione. Le giovani ginnaste si sono distinte in particolare agli attrezzi: al volteggio Camilla è salita sul secondo gradino del podio e Priscilla sul terzo, mentre alle parallele la Robur ha dominato completamente, con Camilla al primo posto, seguita da Vittoria e da Emma, rispettivamente seconda e terza.

Protagoniste nelle gare ad Agrate

Nel pomeriggio, ad Agrate, le protagoniste sono state le Senior, tra cui spicca Francesca Cambiaghi, autrice di una gara impeccabile che l’ha portata a vincere non solo la classifica generale, ma anche il titolo di Campionessa Regionale. Al suo fianco, Sofia Cambiaghi ha mostrato grande determinazione, penalizzata da una scivolata in trave che le ha fatto perdere qualche punto nella classifica generale, dove ha chiuso settima. Nonostante l’imprevisto, Sofia è riuscita comunque a conquistare il primo posto alle parallele, chiudendo la giornata con una bella soddisfazione personale.

Il giorno seguente, la competizione è proseguita con la prova CSEN Eccellenza 2° e 3° livello, sempre ad Agrate. Tra le Esordienti di Eccellenza 2, Melissa Lupoli e Martina Argento hanno affrontato la gara con serenità e concentrazione. Melissa ha conquistato un ottimo terzo posto nella classifica generale, mentre Martina ha brillato agli attrezzi, salendo sul gradino più alto del podio sia al volteggio che alle parallele.

Tra le Allieve A, Rebecca Lovato si è distinta con una gara solida, chiusa al sesto posto generale. Ha ottenuto due eccellenti punteggi a volteggio e trave, ma a parità di punteggio non è riuscita a salire sul terzo gradino del podio a causa del criterio anagrafico previsto dal regolamento. Giada Sanvito ha conquistato il settimo posto, distinguendosi soprattutto alle parallele, mentre Ludovica Bianco ha chiuso undicesima, con una buona prova allo stesso attrezzo.

Tripletta nelle Senior 1

Tra le Junior, Greta Galbiati ha portato a termine una prova lineare che l’ha posizionata all’undicesimo posto, mentre qualche imprecisione ha penalizzato le compagne Caterina Fontana e Alice Volpi. Nella categoria Senior 1, Robur ha messo a segno un’incredibile tripletta: Chiara Galli si è laureata Campionessa Regionale, seguita da Arianna Repossi al secondo posto e Vittoria Paleari al terzo. Anche Alessia e Chiara Bragalini hanno portato a casa risultati incoraggianti, con Alessia che ha ottenuto il terzo posto al volteggio, mentre Chiara ha concluso sesta al medesimo attrezzo.

La categoria Eccellenza 3 ha regalato nuove soddisfazioni con Camilla Cereda che, nella Minimaster A, ha condotto una gara solida e brillante, concludendo seconda nella classifica generale e conquistando il titolo di Campionessa Regionale Minimaster A. Buoni risultati e podi anche per le compagne: Lisa ha ottenuto due terzi posti alle parallele e al volteggio, mentre Michelle ha conquistato il terzo posto alla trave.

Tra le atlete della categoria Master, Chiara Pellicano ha impressionato al corpo libero con il primo posto, anche se una caduta alla trave le ha impedito di salire sul podio generale. Gara pulita e regolare per Valentina Monti, che ha concluso al secondo posto della classifica generale nella Master 1.

Ad Arcore la Gold A1

Parallelamente, ad Arcore, si è svolta anche la prova Gold A1 della zona tecnica FGI, dove la giovane Michelle Tosello ha affrontato la gara con energia e coraggio. Dopo tre buone rotazioni, una caduta alla trave e un’imprecisione finale l’hanno fatta scivolare nella classifica, chiudendo al trentunesimo posto. Una prova comunque preziosa in ottica futura, che fa parte del percorso di crescita.

La soddisfazione

"Il bilancio di questo intenso fine settimana non può che essere estremamente positivo per la Robur - fa sapere la società di Villasanta - Tre titoli regionali conquistati da Francesca, Camilla e Chiara, ma anche una straordinaria partecipazione corale, con tutte le atlete che, grazie ai risultati ottenuti, hanno conquistato l’accesso alle Finali Nazionali CSEN, in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Cesenatico. Un traguardo importante che premia l’impegno, la determinazione e la costanza di un gruppo in costante crescita, pronto ora a rappresentare la società su un palcoscenico nazionale con entusiasmo e ambizione".

Le premiazioni