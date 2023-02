Roncello saluta il comandante della Locale e accoglie il suo erede

Staffetta al vertice della Polizia locale di Roncello e dell'Unione dei Comuni di Basiano e Masate. Come raccontato dai colleghi di PrimaLaMartesana ieri, martedì 31 gennaio, è stato l'ultimo giorno di lavoro dell'ormai ex comandante Francesco Di Tullio. Al suo posto ha preso servizio da oggi Giovanni Bacile.

Ieri ultimo giorno di lavoro

Ha "timbrato" ieri, martedì, per l'ultima volta. Poi terminato il suo turno di lavoro è andato in pensione dopo 42 anni e 10 mesi di lavoro. Ora una nuova vita attende Francesco di Tullio, che aveva iniziato la sua carriera come agente a Cologno Monzese, la città dove abitava. Dopo l'esperienza colognese, Di Tullio aveva prestato servizio a Cavenago per poi approdare a Roncello, dove è rimasto ben 14 anni, prima di arrivare all'Unione nel 2018, dove è subentrato allo storico comandante Luigi Mauri, quando quest'ultimo era andato in pensione. Ora il suo posto al vertice della Polizia Locale è arrivato Giovanni Bacile già comandante in un corpo sovra comunale nel Lecchese.

"Mi sono sempre trovato bene"

Il diretto interessato ha raccontato:

"Mi sono sempre trovato bene in tutti i posti dove ho lavorato ora non resterò con le mani in mano, canto suono la chitarra e ho già un gruppo quindi mi dedicherò alla musica e ai nipotini"

Mercoledì i dipendenti comunali e alcuni amministratori di Basiano e Masate si sono ritrovati per salutare l'ormai ex comandante. Presenti, oltre ai sindaci Pamela Tumiati e Douglas De Franciscis, anche il predecessore del comandante Luigi Mauri e il suo erede Giovanni Bacile.