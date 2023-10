Il rione "La Badia" trionfa al Palio di Ronco Briantino e riporta a casa quella coppa che mancava dal 2018. Sotto il sole domenicale sono proprio i rossi a conquistare l’ambito trofeo e interrompere così la striscia positiva dei "Runchett", i gialli, che alla fine devono cedere il passo e accontentarsi della seconda piazza.

Ronco: al Palio dei Rioni trionfano i rossi de "La Badia"

La manifestazione si è confermata un grande successo in termini di partecipazione, tifo ed entusiasmo, con l’intero paese che ha vissuto con trepidazione l’evento più atteso dell’anno: due settimane di gare, eventi e competizioni che hanno tenuto tutta Ronco con il fiato sospeso. Fino a domenica, appunto, con la mitica "corsa del birlu" che ha rappresentato l’ultimo e decisivo atto della Festa patronale. Una gara che però non c’è stata, visto che i rossi hanno annientato la concorrenza, facendo il vuoto dal primo all’ultimo metro della corsa grazie alla bravura dei propri atleti.

L'ultimo e decisivo atto

Tensione palpabile al via, davanti al nastro di partenza tirato sul sagrato della chiesa; al traguardo, in piazza Priell, è il quartiere de "La Badia" che può finalmente esplodere di gioia di fronte all’arrivo trionfale dei propri staffettisti. Alle loro spalle, i blu de "La Cava" (quarti in classifica generale), poi i verdi de "L’isola" (medaglia di bronzo anche nella graduatoria finale) e infine proprio i "Runchett", costretti dunque a passare il testimone dopo le vittorie nelle ultime due edizioni.