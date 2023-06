Ronco Briantino "congeda" per sempre il suo storico vigile urbano. Si è spento all’età di 86 anni Tommaso Palmieri, tra i primissimi agenti di Polizia del Comune, in servizio dal 1962 al 1998. Anno in cui, prima di andare in pensione, ricevette anche uno speciale encomio.

Ronco Briantino "congeda" il suo storico vigile urbano

Nato a Montoro, in provincia di Avellino, si era trasferito in Brianza da giovanissimo seguendo i genitori che lavoravano come casellanti per le Ferrovie. Prima a Calco, poi a Ronco. E qui, nei primissimi anni ‘60, trovò anche lui occupazione come messo comunale, guardia e aiuto scrivano. Ruolo che successivamente venne convertito in vigile urbano, anche se in realtà Palmieri si identificò sempre come un vero e proprio "jolly" per il Municipio di Ronco Briantino.

Punto di riferimento per il Comune

Una figura di riferimento, presente e puntuale in nell’adempimento del proprio servizio, sulla quale le tre Amministrazioni per cui ha lavorato hanno potuto contare in ogni momento.

"E’ sempre andato molto fiero del proprio lavoro e del proprio impegno in Comune - raccontano i figli Athos e Wilma accanto all’anziana mamma Lucia, alla nuora Gabriella e alle nipoti - E’ stato uno dei primi vigili che girava sul territorio in bicicletta insieme all’amico Bosco, a quel tempo agente in servizio a Carnate. Anche il fratello Domenico è stato vigile urbano per il Comune di Bernareggio. Ha sempre vissuto il suo impiego non come una professione, ma più come una vocazione, con un senso del dovere nei confronti delle istituzioni e della cittadinanza veramente encomiabile".

"Onestà, sincerità e rispetto"

Del resto era stato proprio lo stesso Palmieri a confessarlo nelle sue «memorie» scritte non molto tempo fa:

"Non ho mai ricevuto un richiamo e il Comune è stata per me una grande famiglia in cui ho sempre messo al primo posto onestà, sincerità e rispetto".

Valori che ben rappresentano la figura del vigile nella memoria collettiva dei ronchesi, che oggi ricordano una figura ligia al dovere, ma altrettanto comprensiva, paterna e certamente ben voluta da chi lo ha conosciuto, in Comune e non solo:

"In questi giorni abbiamo ricevuto moltissimi attestati di stima e parole di affetto - proseguono i familiari - Tantissime persone che hanno voluto ricordare Tommaso per quello che davvero è stato: un uomo di grande valore che ha sempre preferito il dialogo o il richiamo benevolo piuttosto che la sanzione".

Domani i funerali

I funerali saranno celebrati domani mattina, martedì 20 giugno alle 10, nella chiesa parrocchiale della sua Ronco. Al termine della funzione, Palmieri sarà cremato e, come da suo desiderio espresso alla famiglia, le sue ceneri riposte nella tomba in cui riposa anche la figlia Maria Grazia scomparsa quando aveva solo un anno di vita.