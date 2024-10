"La Badia" concede il bis. E dopo il trionfo della passata edizione, ieri mattina, si è aggiudicato per la seconda volta consecutiva il Palio dei Rioni di Ronco Briantino.

"La Badia" concede il bis e conquista il Palio dei Rioni

Grandissima partecipazione per l’atto conclusivo della storica manifestazione a chiusura della festa patronale. La kermesse si è confermata un grande successo in termini di partecipazione, tifo ed entusiasmo, con l’intero paese che ha vissuto con trepidazione l’evento più atteso dell’anno: due settimane di gare, eventi e competizioni che hanno tenuto tutta Ronco con il fiato sospeso. Fino a domenica, appunto, con la mitica "corsa del birlu" che ha rappresentato l’ultima e decisiva sfida di una competizione mai così incerta come quest’anno.

Esito incerto fino all'ultimo

Tensione palpabile al via, davanti al nastro di partenza tirato sul sagrato della chiesa, dove i gialli dei "Runchett" si sono presentati forti del primo posto conquistato nell’arco della manifestazione. Ma i sogni di gloria si sono infranti a trenta metri dall’arrivo di piazza Priell. Gli staffettisti si sono dovuti arrendere alla forsennata rimonta dei rossi, che alla fine si sono portati a casa non solo la corsa, ma anche il Palio, per soli 5 punti di distacco. Alle loro spalle, in entrambe le graduatorie, i blu de "La Cava" e infine i veri de "L’isola verde".

"Una vittoria per tutta Ronco"

Delle sei edizioni disputate da quando il Palio ha fatto il proprio grande ritorno, il rione de "La Badia" ne ha conquistate tre, ergendosi al primo posto dello speciale albo d’oro staccando, anche in questo caso, i "Runchett", fermi a quota due. Ma a vincere, come rimarcato anche dal sindaco Francesco Colombo e dal comitato organizzatore, è stata tutta Ronco Briantino:

"Vedere qui oggi riunite così tante è una grandissima soddisfazione e un successo per tutti. Sono state due settimane intense, piene di emozioni e anche di competizione piuttosto accesa. Ed è parte del gioco. Ma da oggi si torna tutti a essere parte di una sola comunità, quella di Ronco. Grazie come sempre alla Pro Loco, a tutte le associazioni, alla parrocchia e all’Amministrazione comunale per il sostegno. Ancora una volta abbiamo dato dimostrazione di un bellissimo lavoro di squadra e di partecipazione anche per merito di ha voluto e saputo mettersi in gioco per tenere viva questa bellissima tradizione. Grazie ancora a tutti e arrivederci ovviamente all’anno prossimo".