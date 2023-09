Ronn Moss infiamma il pubblico di Villa Zoia. Grande successo per il concerto del "mitico" Ridge di Beautiful, che ieri sera, giovedì 31 agosto 2023, ha mandato in delirio tutta Concorezzo. Quasi un migliaio le persone presenti all'evento organizzato per raccogliere fondi per l'Emilia Romagna.

Villa Zoia sold out

Una serata indimenticabile. In tantissimi ieri sera hanno affollato il parco di Villa Zoia per assistere al concerto di Ronn Moss, l'attore losangelino che per decenni ha interpretato Ridge nell'iconica soap opera Beautiful. Nelle vesti di cantante, Ronn Moss ha sorpreso tutti i presenti, intonando tanti successi del passato e concludendo in bellezza con una "sessione" di foto in compagnia delle fans scatenate che lo hanno aspettato al termine del concerto. Il tutto, ovviamente, con la sigla della mitica soap opera in sottofondo. Presenti all'evento anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio e l'assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo.

L'aspetto benefico dell'iniziativa

Il concerto di Ronn Moss, lo ricordiamo, è stata la ciliegina sulla torta di una serata che ha visto protagonisti anche alcuni comici di Zelig e Colorado, arrivati a Concorezzo con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'Emilia Romagna.

"L’evento benefico Insieme per la Romagna chiude un’estate piena di iniziative a Concorezzo - aveva spiegato l'assessore Borgonovo in sede di presentazione della manifestazione - Villa Zoia e l’intero centro storico in queste settimane hanno accolto oltre 10mila persone nel corso dei diversi concerti e spettacoli organizzati con il grande supporto dell’ufficio Cultura e dalle associazioni del territorio. E’ dunque con grande orgoglio che accogliamo lo straordinario concerto di Ronn Moss nella nostra Villa Zoia. L’aspetto benefico, inoltre, darà un valore aggiunto fondamentale a questa iniziativa che saprà unire la solidarietà a un’offerta culturale e di intrattenimento di altissimo livello. Personalmente, dopo aver partecipato al concerto “Italia loves Romagna” per la raccolta fondi tenutosi a Reggio Emilia, è un piacere poter ospitare nella nostra città un evento che possa supportare e aiutare chi è stato colpito dalle recenti alluvioni ed ha perso tutto".

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.