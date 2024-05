Rosa camuna a Fiorenzo Tagliabue, grande esperto di comunicazione

Importante riconoscimento per Fiorenzo Tagliabue di Giussano, ieri, 29 maggio, in Regione. Il presidente Attilio Fontana gli ha infatti consegnato il Premio Rosa Camuna.

Mercoledì 29 maggio, nell'ambito di una importante cerimonia, ha ricevuto il premio Rosa Camuna, dedicato al mondo della comunicazione e del giornalismo, il giussanese Fiorenzo Tagliabue. Il presidente della Regione Lombardia ha infatti consegnato la più importante benemerenza al giussanese, giornalista, imprenditore e soprattutto uno dei più qualificati esperti di comunicazione in Italia.

Tagliabue è il fondatore e il titolare di SEC Newgate, leader nel settore della comunicazione strategica e ha creato un gruppo con oltre 850 dipendenti distribuiti in 43 sedi in 5 continenti. Una storia imprenditoriale di successo, nata a Milano e cresciuta nel mondo grazie alla straordinaria capacità di ascoltare, conoscere, dialogare, condividere e negoziare .

"Ringrazio il presidente della Regione per questo riconoscimento - ha commentato - che dedico ai colleghi italiani, di oggi e di ieri. L'Italia oggi contribuisce al 10% dei ricavi del Gruppo che ho fondato. Tutto è nato qui, in Lombardia, e senza il loro impegno non sarebbe stato possibile dar vita al progetto di internazionalizzazione che, dall'headquarter di Milano ci ha portato nella parte più alta della classifica mondiale".