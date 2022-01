Rosario Traina torna alla guida dell'Anpi

Le parole di Andrea Pellegata:

L'Antifascismo non è un vezzo nostalgico o ideologico, ma è la risposta urgente ad un'attuale e pressante necessità che chiama tutti e tutte a ritrovarsi, a riconoscerci nelle differenze e a scrivere una nuova pagina, unitaria e popolare, di resistenza: una storia collettiva, sociale e politica, per nutrire e a far lievitare lo spazio democratico, nel solco della lotta partigiana e in difesa della Costituzione. Questa è la scommessa dell'Anpi di Limbiate. E per questo sono onorato di farne parte e di condividere questa responsabilità