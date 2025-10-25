È stato inaugurato questa mattina il Vialetto “Paul Harris”, un nuovo percorso pedonale realizzato all’interno dell’area verde adiacente all’Istituto Tecnico Agrario ‘Luigi Castiglioni’, ospitato nella storica Villa Crivelli- Pusterla, situata all’interno del comparto dell’ex ospedale psichiatrico Antonini, meglio noto come ex manicomio di Mombello a Limbiate. Il progetto, frutto della collaborazione tra la Provincia di Monza e della Brianza, il Rotary Club Varedo e del Seveso e l’Istituto scolastico, ha visto il coinvolgimento diretto degli studenti nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Rotary e Provincia insieme per la rinascita dell’area di Mombello

L’intervento ha permesso di trasformare un’area boschiva in stato di abbandono in un vialetto sicuro e accessibile, utilizzato quotidianamente dagli studenti per raggiungere le fermate degli autobus. Il percorso è stato pavimentato con materiale

drenante, sono state installate panchine in cemento trattato e sono state create zone di sosta ombreggiate, pensate anche per i pazienti delle strutture socio-assistenziali presenti nell’area.

L’inaugurazione del viale

La cerimonia di inaugurazione si è aperta alle ore 9:00 con gli interventi di Viviana Guidetti, Dirigente scolastico dell’IIS Castiglioni accompagnata da una rappresentanza degli studenti, del Rotary Club Varedo e del Seveso rappresentato da Barbara Cincotto (Past President), Donatella Rampado (President) ed Enrico Cavallini (Responsabile azione giovani), del Sindaco di Limbiate Antonio Romeo, e del Presidente della Provincia Luca Santambrogio che, insieme al Consigliere delegato Giuseppe Azzarello, ha chiuso il momento istituzionale e dato il via al tradizionale taglio del nastro.

In questa occasione, il Presidente Santambrogio ha voluto sottolineare come “questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti, associazioni e scuola. Riqualificare un’area verde significa restituire bellezza, sicurezza e valore alla comunità. Siamo orgogliosi di aver contribuito a un progetto che unisce educazione, ambiente e inclusione sul nostro territorio, e siamo sicuri che gli studenti sapranno prendersi cura al meglio di questo nuovo spazio a disposizione loro e di tutta la collettività”.

Il vialetto è stato intitolato a Paul Harris, avvocato statunitense e fondatore del Rotary International nel 1905, figura emblematica per il suo impegno nel promuovere valori di servizio, solidarietà e costruzione di comunità.

“Abbiamo scelto di dedicare questo percorso a Paul Harris perché rappresenta perfettamente lo spirito del progetto: unire le persone per migliorare il territorio, con azioni concrete e condivise – ha dichiarato Barbara Cincotto, Past President del Rotary Club Varedo e del Seveso, che continua – Il vialetto è oggi un luogo sicuro, accogliente e inclusivo, frutto della collaborazione tra enti, scuola e cittadini, e incarna appieno la settima area d’intervento del Rotary: la tutela dell’ambiente.”

Anche la Dirigente scolastica dell’IIS Castiglioni, Viviana Guidetti, si è detta soddisfatta dell’iniziativa: “Il coinvolgimento degli studenti in questo progetto ha rappresentato un’opportunità educativa per far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza dell’importanza di farsi carico della cura dell’ambiente. Attraverso il PCTO, i ragazzi hanno potuto contribuire attivamente alla trasformazione di un luogo che ora è parte integrante della loro quotidianità scolastica. Per la scuola il progetto non finisce oggi, in quanto gli studenti continueranno ad occuparsi della manutenzione del vialetto e delle aree circostanti nel corso degli stage che si svolgono presso il nostro istituto.”