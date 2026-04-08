La rotatoria del Ceredo intitolata a Garinei e Giovannini

Sarà dedicata a Pietro Garinei e Sandro Giovannini la rotatoria di via Wagner – via Einaudi, situata al confine tra i Comuni di Seregno e Meda. Lo hanno deciso le Giunte dei due Comuni, a margine della riqualificazione dell’infrastruttura.

La richiesta della compagnia teatrale San Giovanni Bosco

L’intitolazione della rotatoria nasce da una proposta fortemente sostenuta dalla compagnia teatrale San Giovanni Bosco 1982, realtà culturale profondamente radicata nel territorio. La compagnia è nata all’oratorio del Ceredo, quartiere storicamente condiviso tra Seregno e Meda, dove insiste anche la rotatoria oggetto dell’intitolazione. Nel corso degli anni la compagnia teatrale ha portato in scena numerose opere firmate da Garinei e Giovannini, contribuendo a mantenerne viva la memoria artistica e culturale. Inoltre la compagnia promuove il “Riconoscimento nazionale biennale Garinei & Giovannini”, dedicato proprio alla valorizzazione del teatro dei due commediografi.

“Valorizziamo la tradizione teatrale del territorio”

“Questa intitolazione – ha detto il sindaco di Seregno, Alberto Rossi – rappresenta non solo un omaggio a due grandi protagonisti della cultura italiana, ma anche il riconoscimento dell’impegno e della passione di una realtà locale qual è la compagnia Sgb 1982 che, attraverso il teatro, continua a costruire cultura e identità che, a partire dal quartiere Ceredo, sono condivise tra le comunità di Seregno e Meda”. “L’intitolazione della rotatoria a Garinei e Giovannini rappresenta un gesto significativo che valorizza la tradizione teatrale e culturale del nostro territorio – dichiara il sindaco di Meda, Luca Santambrogio – Meda è una città che nel tempo ha dimostrato grande attenzione e vitalità nel campo delle arti, in particolare del teatro, grazie anche all’impegno di realtà locali che continuano a promuovere cultura e partecipazione. A legare ulteriormente la città di Meda a Garinei e Giovannini è anche il nostro concittadino Johnny Dorelli, che è stato tra i massimi interpreti della loro opera più celebre, “Aggiungi un posto a tavola”. Questo riconoscimento rafforza un legame profondo tra memoria artistica, identità locale e comunità, che vogliamo continuare a sostenere e sviluppare”.

I due noti commediografi

Pietro Garinei (1919-2006) e Sandro Giovannini (1915-1977) sono stati tra i più importanti protagonisti del teatro leggero italiano del Novecento. Autori, registi e commediografi, hanno firmato alcune delle commedie musicali più amate dal pubblico, contribuendo in modo decisivo alla diffusione del teatro di rivista e della commedia musicale in Italia. Tra le loro opere più note si ricordano “Aggiungi un posto a tavola” e “Rugantino”, che hanno riscosso grande successo anche a livello internazionale.