E’ una semplice ordinanza per la posa della segnaletica di cantiere, ma è la conferma che la macchina per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la Sp45 all’altezza della ditta «Pagani», all’incrocio con via del Salaino e via per Oreno a Vimercate, si è messa in moto.

Rotonda sulla Sp45, via al cantiere

Il documento è stato licenziato la scorsa settimana dal Settore Patrimonio della Provincia di Monza e Brianza, che è naturalmente competente sulla strada provinciale che porta da Vimercate verso Villasanta. Un’operazione da circa 800mila euro che ha come obiettivo, attraverso la rimozione dei semafori e la realizzazione della grande rotatoria, di rendere più fluido il traffico lungo una strada a dir poco congestionata anche e soprattutto nelle ore di punta. E anche di ridurre il numero di incidenti avvenuti negli anni, alcuni dei quali anche gravi.

Posati i cartelli, la Provincia ha poi fatto sapere al Comune di Vimercate, che i primi due mesi circa di lavori non impegneranno la sede stradale ma sole le aree limitrofe. Poi si passerà alla realizzazione vera e propria della rotonda. I lavori dovrebbero incominciare nel mese di luglio e prevedono la creazione di un senso unico alternato. Secondo l’ordinanza della Provincia il cantiere dovrebbe essere smantellato entro l’inizio di ottobre.

(in copertina uno dei tanti incidenti avvenuti all’incrocio tra la Sp45, via del Salaino e via per Oreno)