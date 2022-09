Rovagnati apre l'Officina del Gusto e l'Outlet

A Biassono, paese a pochi passi dalla sede storica dell’azienda Rovagnati e a una manciata di minuti di strada dall’Autodromo Nazionale di Monza aprono due nuovi locali: Rovagnati Officina del Gusto e Rovagnati Outlet.

Rovagnati apre l'Officina del Gusto

Rovagnati Officina del Gusto è il secondo bistrot con il concept lanciato dall’azienda nel 2018 per offrire e far conoscere la qualità dei salumi in cucina. Il primo si trova a Busnago, al piano terra del Centro Commerciale Globo. Il nuovo e più ampio spazio biassonese offre alle persone un luogo aperto dal pranzo alla cena dove concedersi un’esperienza di degustazione di prodotti di alta salumeria (uno tra tutti il Gran Biscotto al tartufo), specialmente se in occasione dell’aperitivo.

E l'Outlet

Rovagnati Outlet è un punto vendita interamente firmato Rovagnati dove trovare tutta la qualità dei salumi e dei prodotti della marca. L’intera gamma Rovagnati (con tutti i suoi brand) è disponibile in Outlet: dalla gastronomia di qualità alla salumeria tradizionale italiana, dai piatti pronti agli snack.

Nel negozio si potranno acquistare singole confezioni e anche creare comode box miste assortite.

Il concept dell’Outlet non è nuovo per l’azienda: il nuovo negozio di Biassono si lega anche all’e-shop Rovagnati Outlet (raggiungibile all’indirizzo: shop.rovagnati.it). L’obiettivo è creare sempre più sinergie tra fisico e digitale nell’ottica di una strategia omnicanale.