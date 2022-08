Ruba la bici della Polizia locale e si fa un giro fino a Monza

Un furto che sa di goliardata o gesto di qualche disperato.

Il singolare furto nella sede del comando

Di certo chi lo ha messo a segno non si è fatto scrupoli. Nella notte tra sabato e domenica infatti uno o più persone si sono introdotte nella sede del comando della Polizia locale di Vimercate, in piazza Marconi, per rubare la bicicletta di servizio utilizzata dagli agenti per gli spostamenti brevi sul territorio, con tanto di logo e scritta del Comune di Vimercate.

La bici ritrovata in stazione a Monza

Il furto è stato scoperto solo nel tardo pomeriggio di domenica quando qualcuno ha notato il mezzo parcheggiato davanti alla stazione di Monza e ha quindi contattato la Locale di Vimercate che lo ha recuperato.

Secondo una prima ricostruzione il ladro si sarebbe introdotto nel comando passando dagli uffici dei Servizi sociali, al secondo piano, e poi scendendo la scala che porta all’androne di accesso alla sede della Locale. Qui si è imbattuto nella bicicletta che ha prelevato, facendo poi il percorso inverso. Infine, il viaggio verso Monza, dove poi è stata recuperata senza nemmeno un graffio. Null’altro è stato rubato.