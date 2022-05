Ruba una bici in oratorio durante la messa, è caccia al ladro in bermuda

Agrate Brianza

La scena ripresa da una telecamera: le immagini diffuse dal proprietario nella speranza di individuare il ladro e riavere la bici.

E' arrivato a piedi e pochi secondi dopo se e è andato con una bicicletta, non sua...

Il furto all'oratorio di Agrate approfittando della messa

Ha potuto agire indisturbato approfittando della celebrazione della messa in corso. Non aveva, però, fatto i conti con l’impianto di videosorveglianza che ha ripreso tutta la scena.

E’ caccia al ladro che domenica scorsa, 15 maggio, ha rubato una bicicletta all’interno dell’oratorio Beato Clemente Vismara di via Monte Grappa, ad Agrate Brianza.

Il video

Una bici nera da uomo

Il colpo è stato messo a segno esattamente alle 11.34, come conferma l’orario della registrazione. A sparire è stata una bicicletta "Umberto Dei", da uomo, color nero, di circa dieci anni, di proprietà di Alberto Sangalli, che insieme ad altre decine di persone si trovava in oratorio per la messa celebrata sotto la tensostruttura.

Sangalli ha lanciato un appello attraverso i Social, pubblicando il video e un fotogramma che immortala il ladro.

La scena e la descrizione del ladro

La bicicletta è stata sottratta dalle rastrelliere che si trovano nel cortile, proprio di fronte all’ingresso dell’oratorio.

Le immagini, non molto nitide anche a causa della lontananza della telecamera, mostrano il ladro, che sembra essere una persona non più giovane, forse di mezza età, avvicinarsi alle biciclette e scegliere quella da rubare. Bermuda bianco, maglietta nera a maniche corte, sandali, occhiali da sole, giubbetto in una mano e, a quanto sembra di vedere, un marsupio a tracolla, si allontana poi di alcuni metri, probabilmente per gettare nel cestino posto proprio sotto la telecamera il lucchetto spezzato.

La fuga in sella alla bici dal cancello pedonale

Infine, torna verso la bici, la inforca e se ne va pedalando di gran lena attraverso il cancello pedonale. Quel che è certo è che il ladro ha scelto la bicicletta con cura tra le tante che erano parcheggiate. Il video mostra infatti l’uomo passare davanti a molte altre bici, senza nemmeno degnarle di uno guardo, puntando a una delle ultime e più lontane.

Il proprietario: "Bici regalata dai miei genitori, ci sono molto affezionato"

"Ho già fornito il video con le immagini del furto alla Polizia locale - ha raccontato Alberto Sangalli - Spero che possa essere utile per rintracciare il ladro e la bicicletta. Ci sono molto affezionato, è un regalo dei miei genitori".

Guarda la sequenza del furto