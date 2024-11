L'amarezza e lo sdegno hanno lasciato spazio alla gioia nello scoprire che "in un mondo pieno di cattiveria ci sono persone che con un gesto d'amore infondono speranza e fiducia".

Rubano la carrozzina a un'anziana disabile, anonimo benefattore gliela ricompra

Ma cosa è successo? Nei giorni scorsi a Meda l'83enne Mariangela Donelli, residente in via Luini a Meda, è rimasta senza la sua carrozzina dopo che qualcuno gliel'ha sottratta dal box dove era custodita.

Un furto che ha dell’incredibile e che ha arrecato un pesante disagio all’83enne: «Ho un’altra carrozzina che mi aveva fornito l’Ats, ma purtroppo non è in buone condizioni, le ruote sono molto piccole. E’ impossibile andare in giro con quella». Per questo l’anziana aveva deciso di acquistarne una. «Così potevo uscire da casa, prendere un po’ d’aria - commenta - Adesso mi sento come in prigione».

La figlia, non appena scoperto il furto, oltre a sporgere denuncia ai Carabinieri, che stanno indagando, ha lanciato un appello sui social:

«Dal box di mia madre in via Luini è stata rubata una carrozzina nuova, appena acquistata - il suo sfogo - Ovviamente la rabbia e la delusione per questo ignobile gesto mi hanno lasciata senza parole. Oltre al valore economico del bene c’è anche un problema serio di etica e morale: quella carrozzina sono le gambe di mia mamma disabile. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi faccia cortesemente sapere. Sinceramente ho poche speranze».

Il commento della figlia

E invece la speranza è tornata a "splendere" dopo pochi giorni perché un ignoto benefattore ha ricomprato la stessa carrozzina alla donna. Ecco quello che ha raccontato la figlia dell'anziana sui social: