Ruginello perde per sempre il suo gelso secolare

Abbattuto dal temporale

L'albero, simbolo della frazione, ha ceduto alla forza del vento durante il temporale di lunedì sera.

Già provato dal tempo, dalle intemperie e dalla mancanza di manutenzione, ha ceduto definitivamente sotto la sequenza dei temporali violenti dei giorni scorsi.

Il gelso era il simbolo della frazione

Ruginello, frazione di Vimercate, ha perso per sempre il suo gelso secolare, simbolo della comunità e memoria della tradizione passata.

Abbattuto dal temporale

L'albero, che si trova nei campi tra Ruginello e Passirano di Carnate, in località Montalino, nel Parco agricolo Nord Est, è stato spezzato dalla furia del vento nella serata di lunedì, 7 luglio. Da qualche tempo era in evidente sofferenza, già in parte inclinato su un lato.

Il "muron de Rüsnell" aveva più di un secolo e mezzo

Un colpo al cuore per i ruginellesi e non solo. I più anziani ricordano come della pianta, conosciuta come il "muron de Rüsnell", ne parlassero già genitori e nonni. Secondo alcuni avrebbe almeno 160 anni. Di fatto gli stessi anni dell'Italia unita.

La tradizione della coltivazione dei bachi da seta

Del resto la coltivazione del baco da seta, che si nutre delle foglie di gelso, era stata soprattutto nella metà dell'Ottocento una fonte di sostentamento fondamentale per le famiglie contadine. Nella zona attorno a Vimercate si contavano circa 30mila gelsi, poi in gran parte spazzati via da una malattia del baco da seta.

In tanti si fermavano per ammirarlo e fotografarlo

Quello della collinetta del Montalino era uno dei pochissimi rimasti. Negli anni, come detto, era diventato un vero e proprio simbolo. Tante le persone che, durante le loro passeggiate nei campi, si fermavano per ammirarlo e fotografarlo.

Il centro civico dedicato al gelso

Un legame profondo, come detto, quello di Ruginello con il suo albero. Tanto che nel 2023, quando un gruppo di persone guidato da Teresa Levati, aveva voluto fondare un centro civico nella frazione, aveva scelto come nome proprio "Il Gelso".

Immortalato in un quadro dal pittore Emilio Gianni

La grande pianta era stata anche immortalata in un bellissimo quadro realizzato dal noto pittore di Vimercate Emilio Gianni.