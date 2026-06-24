Ruspe al centro Boffi: inizia davvero la riqualificazione a Paina

Entra nel vivo la riqualificazione al centro sportivo Boffi a Paina di Giussano: al lavoro operai e ruspe.

Cantiere a pieno regime

Dopo oltre dieci anni di attesa, hanno ufficialmente preso il via i lavori di riqualificazione al centro sportivo Aldo Boffi di Paina. Conclusa, nelle scorse settimane, la fase iniziale di pulizia e rimozione di arbusti e materiali non riutilizzabili propedeutica all’avvio delle opere, il cantiere è stato avviato a pieno regime. Ruspe e mezzi pesanti sono al lavoro, a fianco degli operai impegnati nelle prime opere di demolizione e costruzione.

La soddisfazione del sindaco e dell’assessore

“Questo momento rappresenta l’avvio concreto di un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale – hanno spiegato il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa – Dopo una intensa attività programmatoria finalizzata a dare un futuro stabile all’area, finalmente possiamo vedere l’inizio della fase operativa, con il Comune e l’operatore privato uniti nella volontà di ridare vita al Centro sportivo Aldo Boffi”.

Il lungo iter

L’iter amministrativo è giunto a compimento nei mesi scorsi, quando è stata sottoscritta la convenzione relativa alla concessione per la progettazione e costruzione delle opere di riqualificazione funzionale e ampliamento del centro sportivo Aldo Boffi con relativa gestione funzionale ed economica, della durata di 20 anni. A seguire, sono state consegnate all’operatore le aree dell’impianto sportivo al fine di eseguire le operazioni di pulizia, riordino e recinzione di cantiere dell’area, tutti interventi propedeutici all’avvio dei lavori. È poi stato affidato l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ed è stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del centro che hanno preso il via ormai da alcuni giorni.

Progetto di Partenariato Pubblico Privato

Il progetto, approvato favorevolmente dal Consiglio Comunale di Giussano, si sviluppa nell’ambito di un Partenariato Pubblico Privato che vede coinvolti il Comune di Giussano e una Rete Temporanea di Imprese guidata da Italgreen, azienda leader nell’impiantistica sportiva con sede operativa a Villa D’Adda (Bergamo), vincitrice della gara europea per la progettazione e la costruzione delle opere di riqualificazione funzionale dell’impianto, nonché per la sua futura

gestione economica e funzionale. Le prime opere ad essere realizzate saranno quelle relative all’impiantistica sportiva, a seguire saranno portati a regime anche gli spazi polivalenti e medici.