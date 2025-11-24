Ruspe al centro sportivo “Aldo Boffi”: al via i lavori di riqualificazione

Prenderanno finalmente il via a Paina di Giussano nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione strutturale del Centro Sportivo Aldo Boffi . Da 10 anni l’impianto in via Tagliamento è fermo.

Al via le prime opere per la pulizia di tutta l’area

Le prime ruspe sono già arrivate e nei prossimi giorni inizieranno le prime opere propedeutiche alla riqualificazione dell’impianto sportivo Aldo Boffi di Paina. Operai e mezzi inizieranno ad eseguire le prime operazioni al pieno di rilancio dell’impianto situato in via Tagliamento. In questa prima fase, l’intervento si concentrerà sulla pulizia delle aree e sulla rimozione dei materiali destinati a non essere riutilizzati in fase di successive lavorazioni.

Il sindaco

“Un passo decisivo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che giunge al termine di un iter procedurale la cui volontà è quella di riaprire al pubblico la struttura e di assicurarle una funzionalità nel medio e lungo periodo – ha commentato il sindaco Marco Citterio – L’inizio dei lavori è il primo coronamento ad un puntuale lavoro che ha visto sedersi al tavolo il Comune e l’operatore privato, uniti nel desiderio di dare una nuova vita al Centro sportivo Aldo Boffi”.

Un importante progetto di rilancio

Il progetto di rilancio del Centro sportivo di Paina, approvato favorevolmente dal Consiglio

Comunale di Giussano, poggia le basi su un partenariato pubblico privato che vede coinvolti il

Comune e una Rete Temporanea di Imprese con capofila Italgreen, azienda leader nell’impiantistica sportiva con sede operativa a Villa D’Adda (Bergamo), vincitrice della gara europea indetta per assegnare la progettazione e la costruzione delle opere di riqualificazione funzionale dell’impianto “Aldo Boffi” di Paina, con relativa gestione funzionale ed economica.

L’assessore ai Lavori pubblici