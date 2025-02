Sabato 8 febbraio si concluderà l’esperienza dell’Ecovan a Seregno, il servizio itinerante di Gelsia Ambiente attivo dal giugno 2024 per la raccolta di piccoli rifiuti domestici pericolosi.

Sabato 8 febbraio ultima tappa a Seregno dell'ecovan per la raccolta rifiuti speciali

Dalle 8.00 alle 12.00, il mezzo attrezzato farà la sua ultima sosta in via Beato Talamoni (nei pressi del PuntOlio e della casetta dell’acqua), offrendo ai cittadini l’occasione per conferire correttamente pile esauste, farmaci scaduti, piccoli elettrodomestici, vernici e altri materiali non smaltibili con la raccolta porta a porta.

Il servizio, gratuito e riservato alle utenze domestiche, garantirà anche la possibilità di ritirare i sacchi per la raccolta differenziata tramite il distributore automatico.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.