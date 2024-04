Tutto pronto a Concorezzo per la doppia inaugurazione di sabato 20 aprile quando si terrà la cerimonia di intitolazione dei giardini della Biblioteca Comunale a Elio Vittorini e Ginetta Varisco e l'inaugurazione della nuova area esterna polifunzionale.

Sabato doppia inaugurazione in Biblioteca a Concorezzo

La cerimonia inizierà alle 16.30 con l'intitolazione dei giardini della Biblioteca comunale a Elio Vittorini e Ginetta Varisco e a seguire ci sarà l’inaugurazione della nuova area esterna polifunzionale. I lavori di queste settimane, infatti, hanno previsto la realizzazione di un’area studio all’aperto con anche postazioni per lo smart working.

All’inaugurazione saranno presenti anche i parenti di Elio Vittorini e Ginetta Varisco che, insieme al sindaco Mauro Capitanio e a Sergio Ferigo, AD di FPZ (azienda sponsor), scopriranno la targa di intitolazione dell’area comunale.

Nel corso della cerimonia è in programma una lettura teatralizzata tratta dallo spettacolo “Elio+Ginetta. Pagine di vita e amore” a cura di Elisabetta Visconti Barbier e all’equipe che, con grande successo, ha portato in scena la rappresentazione in città lo scorso anno.

I lavori di rinnovo dell’area sono stati resi possibili grazie alla sponsorizzazione da parte di FPZ, azienda concorezzese che si è fatta carico delle spese per l’arredo e per i lavori complessivi di abbattimento delle barriere architettoniche e del rinnovo del verde. Un contributo è stato riconosciuto anche dalla Compagnia Drammatica Concorezzese.

I lavori

I lavori di rinnovo dell’area sono stati eseguiti in queste settimane coordinati dal settore Lavori Pubblici del Comune. Il progetto ha previsto il rinnovo del verde, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’arredo della zona studio e dell’area circostante con tavoli e panche posti sotto alla nuova copertura esterna.

Il legame di Elio Vittorini e Ginetta Varisco con Concorezzo

Un amore proibito, quello tra Elio Vittorini e Ginetta Varisco, ma fortemente dichiarato come quello per la città di Concorezzo, luogo in cui, infatti, hanno desiderato che le loro spoglie fossero sepolte. Oggi riposano all’interno della tomba privata della famiglia Varisco, un luogo che porta nell’eternità l’incontro tra lo scrittore siciliano e Ginetta Varisco, figlia del due volte sindaco di Concorezzo Federico Varisco. Una coppia che con lo stesso amore con cui si è amata, ha amato la vita, la cultura e la città di Concorezzo, motivo per cui l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare a loro i giardini della Biblioteca.