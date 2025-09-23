Sabato il Consiglio Comunale aperto per la legalità

Il Comune di Desio, come già annunciato a luglio, promuove un Consiglio Comunale aperto in occasione dei 15 anni dall’Inchiesta Infinito, evento che quindici anni fa ha segnato un momento di forte consapevolezza nella lotta contro la criminalità organizzata sul territorio.

L’evento dal titolo ‘Inchiesta Infinito: Desio 15 anni dopo – Una consapevolezza che ci ha cambiato?’ è in programma sabato 27 settembre a partire dalle ore 10 presso la sala consiliare intitolata ai Giudici ‘Falcone e Borsellino’, simbolo tangibile di legalità, in piazza Giovanni Paolo II (ingresso porta 19, lato nord).

Interverranno all’iniziativa il Sindaco del Comune di Desio Carlo Moscatelli, il Magistrato Salvatore Bellomo, il Colonnello Cataldo Pantaleo, già Comandante della Compagnia di Desio durante gli anni dell’Inchiesta, la dottoressa Lucrezia Ricchiuti, Vicepresidente di Brianza SiCura, già Consigliera Comunale all’epoca dei fatti e Valerio D’Ippolito, già referente di Libera Monza e Brianza. Modera la Presidente del Consiglio Comunale Marta Sicurello.

“Da allora Desio conserva un’eredità di impegno civile e di responsabilità collettiva – afferma il Sindaco – Perché ricordare? Perché oggi, a distanza di 15 anni, sentiamo il dovere di non dimenticare. Perché la memoria è la base della responsabilità. E la responsabilità è l’essenza della comunità. Perché quando le istituzioni collaborano con determinazione e coraggio, quando i cittadini non voltano lo sguardo, la legalità diventa un valore condiviso. E nel nostro Comune ci impegniamo ogni giorno per promuovere questo tipo di cultura con azioni concrete, anche con questo Consiglio comunale straordinario aperto. Ed è nostra intenzione farlo con educazione, con trasparenza amministrativa, con correttezza”.

“Abbiamo fortemente voluto questo evento – spiega la Presidente del Consiglio Comunale – per riaffermare l’importanza della legalità, della partecipazione civica, per dare voce alle istituzioni che combattono ogni giorno la criminalità organizzata, per far sì che il ricordo non resti un fatto isolato, ma diventi leva per far crescere nelle nuove generazioni una cultura della consapevolezza e della cittadinanza attiva. Perché ci crediamo fermamente”.

Conclude il Primo Cittadino: “Voglio ringraziare anticipatamente tutte le Autorità, le Forze dell’Ordine, le scuole del territorio e le realtà che interverranno all’appuntamento, perché questa è anche l’occasione per ribadire l’importanza di far crescere nella nostra comunità la cultura della legalità, perché la legalità è una priorità della vita sociale, per promuovere il significato del bene comune. La nostra Costituzione ci ricorda che la giustizia rappresenta una conquista sociale, che regola e deve continuare a regolare i rapporti tra le persone, tra noi cittadini. Ognuno può essere parte del cambiamento, a partire da piccoli gesti quotidiani: rispettare le regole, combattere l’ingiustizia, essere coraggiosi nel difendere ciò che è onesto”.