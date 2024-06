Sabato in Duomo Edoardo Mauri sarà ordinato sacerdote. "Manca davvero pochissimo all’ordinazione presbiterale e non vedo l’ora, sono proprio felice del passo che sto per compiere", ha detto emozionato don Edoardo Mauri, 26enne di Desio, della parrocchia San Pio X. "Tutti mi chiedono se sono pronto, penso che non lo si potrà mai essere fino in fondo, ma sono contento".

Il percorso di Don Edoardo Mauri

Negli anni di seminario Edoardo Mauri ha svolto il suo servizio nella parrocchia San Michele Arcangelo di Busto Arsizio, oratorio San Filippo Neri, nella Comunità pastorale di Cassina de’ Pecchi, nel carcere di San Vittore e lo sta terminando, dopo due anni, nella Comunità pastorale di San Giuliano Milanese.

"Pensando al cammino che mi ha portato alla scelta di entrare in seminario vedo che c’è sempre stata una costante: la figura di Pietro. Nel 2017 grazie al brano del Vangelo di Luca della pesca miracolosa, intuivo di prendere in mano seriamente la mia vita sull’invito che Gesù rivolge allo stesso Pietro: 'Non temere'. Poi, nel 2018, sempre nel Vangelo di Luca, lo sguardo di amore che Gesù offre a Pietro dopo il tradimento mi ha incoraggiato nella scelta di entrare in seminario, proprio perché non mi veniva chiesto di essere perfetto, ma semplicemente di fidarmi a seguirlo prendendo consapevolezza dei miei limiti".

L'ordinazione si terrà in Duomo a Milano

Questo fine settimana Edoardo Mauri diventerà prete "per sempre": "Ho ancor più la certezza che Lui sa tutto di me, e nonostante io non sia perfetto, so di volergli bene, di seguirlo come suo sacerdote e per questo ho scelto, per accompagnarmi all’ordinazione, la frase di Giovanni 21,17, 'Signore tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene'». La cerimonia si terrà in Duomo sabato 8 giugno, mentre domenica 9 giugno alle 10.30 a San Pio X don Edoardo Mauri celebrerà la sua prima Messa, seguita da un pranzo comunitario (che è possibile prenotare).