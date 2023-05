Sabato la raccolta straordinaria per la Posteria Sociale di Desio

Sabato 6 maggio i volontari della Posteria Sociale di Desio saranno sul campo per una nuova raccolta straordinaria di beni di prima necessità a favore delle famiglie bisognose del territorio. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con il supermercato COOP di Desio, che da anni promuove il progetto "Dona la spesa".

Coloro che sabato si recheranno alla COOP saranno accolti dai volontari della Posteria, dai Consiglieri Comunali e dai membri della Giunta che tradizionalmente partecipano a questo evento consegnando ai clienti una lista della spesa, con l'indicazione dei prodotti necessari a comporre una equilibrata borsa della spesa per gli utenti della Posteria.

Successivamente i volontari della Protezione Civile svuoteranno i carrelli posti dietro le casse e porteranno i generi di prima necessità presso la Posteria, sistemandoli sugli scaffali.

"Faccio appello al senso di comunità e di solidarietà dei desiani, chiedo a tutti coloro che, in questo momento abbiano la possibilità, di avere un gesto di attenzione verso chi, al contrario, è in difficoltà. Invito dunque tutta la cittadinanza a partecipare e a scoprire come si dona attraverso il carrello sospeso. Porgete liberamente qualsiasi domanda ai volontari che troverete all'ingresso e vi spiegheranno la semplice modalità per donare – afferma l'Assessore alle Politiche Sociali Fabio Sclapari - Ringrazio il Servizio Sociale del Comune per l’impegno e la professionalità profusi in questa circostanza e tutte le associazioni di volontariato, il cui supporto è fondamentale e prezioso”.