Sabato riapre la discarica di Veduggio chiusa dal 2016

E’ lunga la lista di veduggesi che almeno una volta, il sabato, si sono trovati in coda davanti alla piattaforma ecologica di Cassago per conferire il verde. Soprattutto nei mesi estivi. Da sabato 26 giugno 2021 non sarà più necessario: il Comune, d’accordo con «Gelsia Ambiente», gestore della raccolta differenziata in paese, ha deciso di riaprire in via sperimentale i cancelli della «vecchia» piazzola di trasbordo di via Verdi.

Porte aperte solo per il verde

La ex discarica di via Verdi era stata chiusa nel 2016 perché, in relazione alle norme vigenti, non più utilizzabile; era quindi stata sostituita dalla piattaforma ecologica cassaghese con firma della convenzione da parte dell’allora Esecutivo Molteni, rinnovata anche dalla nuova Amministrazione Dittonghi.

I residenti potranno accedere all’area di via Verdi ogni sabato dalle 8 alle 12, dalle 14 alle 17, solo per il conferimento di scarti di potatura e di taglio di erba. Per gli ingombranti, invece, si dovrà andare ancora a Cassago.

Obiettivo: realizzare una discarica a Veduggio

L’obiettivo dichiarato dal sindaco di Veduggio Luigi Dittonghi nel messaggio video pubblicato oggi, lunedì, sul sito del Comune è arrivare alla realizzazione di una nuova piattaforma ecologica in paese. Ci vorrà però ancora un anno e mezzo di lavoro, forse due, ha detto il primo cittadino, «per risolvere i problemi di carattere burocratico ed economico».