Sacchi, pinze e scopa: la lezione di civiltà del supervolontario spazzino Sandro

Sandro Beretta, 77 anni e lesmese doc, più volte a settimana, si prende cura delle vie Manzoni e Morganti raccogliendo cartacce e mozziconi

C’è chi aspetta perennemente l’intervento del Comune e chi, come Sandro Beretta, decide di rimboccarsi le maniche, anzi per dirla con un vecchio adagio brianzolo, di «fa andà i man» e diventare parte della soluzione. A 77 anni il super volontario, volto conosciuto in tutta Lesmo per essere anche il papà di Chiara, titolare del negozio di parrucchiere «Lady Hair» di via Manzoni, è diventato una figura familiare e amatissima tra le vie del centro, trasformando la cura del bene comune in una vera e propria missione quotidiana.

L’impegno per rendere Lesmo più bella e accogliente

Più volte a settimana, munito di sacchi, pinze telescopiche e scopa, Beretta setaccia ogni angolo di via Manzoni e via Morganti. Nulla sfugge al suo sguardo attento: dai mozziconi di sigaretta (una mattina ne ha raccolti oltre duecento, ndr) incastrati tra i porfidi alle cartacce abbandonate con incuria. Un impegno costante che non è passato inosservato, facendolo diventare in breve tempo il beniamino dei commercianti della zona, che vedono in lui un presidio di decoro e dignità per tutto il quartiere.



Interpellato sul motivo di tanto impegno, Sandro risponde con la semplicità tipica di chi agisce con il cuore: “Lo faccio per passione, ma mi piacerebbe vedere una Lesmo più pulita e decorosa – ha dichiarato IL 77enne che al tempo stesso si prende cura anche di diverse aiuole di via Manzoni a tal punto che talvolta compra lui i fiori che poi trapianta nelle aree verdi – Purtroppo la gente è maleducata, getta in terra tutto. Per non parlare delle deiezioni canine, un vero schifo”.

Il plauso del consigliere Carlo Colombo

Una dichiarazione che è allo stesso tempo un atto d’amore e un garbato sollecito al senso civico di tutti i concittadini.

L’eco del suo operato è arrivata fino ai banchi del Consiglio Comunale. Carlo Colombo, ex assessore durante le Giunte Desiderati e oggi consigliere di Forza Italia, ha deciso di farsi portavoce del sentimento di gratitudine della cittadinanza, proponendo ufficialmente Sandro Beretta per la benemerenza civica.

“Ci vorrebbe una benemerenza civica per lui”

“Sandro rappresenta il meglio della nostra comunità”, spiega Colombo, che coglie l’occasione per rilanciare anche sul fronte del regolamento di polizia urbana, prendendo spunto dai comuni limitrofi per contrastare l’inciviltà legata agli animali domestici. «Presenterò una richiesta affinché anche a Lesmo, come già fatto la scorsa settimana con successo a Concorezzo, venga introdotta l’ordinanza che obbliga i proprietari dei cani a portare con sé non solo il sacchetto, ma anche la bottiglietta d’acqua per pulire le deiezioni liquide”, ha dichiarato Colombo.

Mentre la politica si muove per istituzionalizzare il suo esempio e inasprire le regole contro i «furbetti», Sandro continua il suo giro. Il ticchettio della sua pinza sull’asfalto è diventato il battito di una Lesmo che vuole bene a se stessa. La speranza è che la sua «lezione di civiltà» possa contagiare anche i più giovani, rendendo, un domani, il suo prezioso lavoro meno necessario.