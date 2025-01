Sagra di Sant'Antonio: tutto pronto tra tradizione e novità

Una sagra ricca come non mai, tra tradizione, novità e una chicca che racconta, attraverso l’arte, un pezzo di storia ai più sconosciuto.

Tutto pronto a Vimercate per la Sagra di Sant'Antonio

Tutto pronto a Vimercate per l’edizione 2025 della Sagra di Sant’Antonio organizzata da Pro Loco Vimercate in collaborazione con l’Amministrazione comunale e altre associazioni della città.

Il via il 10 gennaio con un chicca

Il fulcro sarà naturalmente via Cavour su cui si affaccia lo storico oratorio intitolato al santo "del purcell". Si incomincia venerdì 10 gennaio con una chicca storico-artistica. Nello showroom di "Fumagalli Mobili", lungo via Cavour, verrà allestita la mostra dei fratelli Giovanni, Stefano ed Emilio Gianni, freschi cittadini benemeriti di Vimercate, intitolata "Un sogno nel tempo”, che si pone l’obiettivo di far rivivere gli storici dipinti che ancora oggi si intravvedono sul ponte di San Rocco per chi proviene da via Burago. Inaugurazione alle 18.30.

Da sabato 11 il clou... con gli immancabili tortelli

Da sabato 11 si entra nel clou della manifestazione con l’apertura, sempre in via Cavour, dalle 10, degli stand di hobbisti, espositori. Con gli immancabili e attesissimi tortelli. Per i più piccoli la possibilità di un giro con il trenino o sul pony. Nel pomeriggio, tiro con l’arco nella Corte di via Cavour. Alle 14.30 la partenza della Camminata di Sant’Antonio, da piazzale Martiri Vimercatesi fino ai sentieri di Oreno. Alle 16.30, altro momenti imperdibile, con la benedizione degli animali nel giardino alle spalle dell’oratorio di Sant’Antonio. In serata, concerto in Santuario e, a TeatrOreno, la commedia "Bene mio, core mio", a cura di "Claudio Colombo per l’Oncologia onlus".

Domenica

Il programma per le vie del centro viene riproposto anche per la giornata di domenica. Da segnalare in particolare dalle 14.30 le visite guidate, a cura di Pro Loco, a Sant’Antonio e al ponte di San Rocco. Alle 20.30 da non perdere la moto fiaccolata per le vie della città, a cura di "Moto club Vimercate", con partenza da piazza Santo Stefano.

Il gran finale venerdì 17 con la sfilata e il falò

Il gran finale venerdì 17 gennaio, giorno di sant’Antonio. Alle 9.30 nella chiesetta la messa con la tradizionale benedizione del pane. In serata, dalle 20.30, la sfilata in costume per le vie del centro fino al ponte di San Rocco dove si terrà il tradizionale falò di chiusura.