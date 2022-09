Sala Pertini annessa al Municipio di Desio sarà accessibile ai disabili. I lavori inizieranno a fine ottobre.

A Desio sala Pertini sarà accessibile ai disabili

"L’accesso principale alla sala Pertini è precluso alle persone con difficoltà deambulatorie", il consigliere della Lista Civica Per Desio, Vittorio Migliavada, ha chiesto di intervenire per fare in modo che tutti possano accedere. Non solo, ha interrogato il sindaco in merito al piano d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche e al finanziamento di 200mila euro arrivato dalla Regione. "Quali progetti sono all’attenzione dell’Amministrazione e quale destinazione avranno i fondi ricevuti?", ha domandato.

Sarà installata una piattaforma elevatrice

"Per accedere alla sala Pertini sarà installata una piattaforma elevatrice - ha spiegato il sindaco, Simone Gargiulo - Così si potrà raggiungere la sala comunale anche in ore serali. Attualmente è accessibile ai disabili solo dall’interno del Palazzo comunale, attraverso un percorso lungo e articolato". La sala viene utilizzata anche per eventi al di fuori degli orari di chiusura degli uffici comunali. E’ già stato individuato un operatore che farà i lavori, l’intervento avrà un costo di 55.388 euro.

Lavori conclusi entro fine anno

"A causa di ritardi nell’approvvigionamento dei materiali, dovuti alla crisi economica mondiale, la ditta ha comunicato che i lavori potranno iniziare nella penultima settimana di ottobre", ha specificato il sindaco. L’impresa avrà due mesi per concludere l’intervento. Intanto, è in fase di approvazione il progetto esecutivo del primo lotto, «interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche» per il 2022, interamente finanziato da Regione Lombardia. Riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza dei marciapiedi di viale Rimembranze e di via Galli, oltre alla riqualificazione di tratti di viali interni all’area verde di via Rimembranze.