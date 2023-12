Oggi, mercoledì 6 dicembre, Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno ha ospitato la prima edizione del Salone dell’orientamento.

Salone dell'orientamento a Cesano Maderno

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi quinte dell'Istituto Majorana di Cesano Maderno, è nata dalla collaborazione tra il Centro per l’impiego di Cesano Maderno di Afol Monza e Brianza e il Comune, con la partecipazione delle agenzie per il lavoro Adecco, Etjca, Manpower, Synergie e il Centro di servizio per il volontariato Monza, Lecco e Sondrio. Un centinaio i presenti.

"Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro"

Nel suo saluto ai cento studenti in Sala Aurora il sindaco Gianpiero Bocca ha sottolineato il valore del progetto: “È importante per gli studenti conoscere gli enti pubblici che si occupano dei temi del lavoro. Il coinvolgimento di qualificate agenzie che operano nel settore è strategico, ma è giusto rimarcare la necessità che la parte pubblica eserciti un ruolo attivo nel garantire ai ragazzi gli strumenti necessari, quali quelli rappresentati da Afol, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

I temi affrontati

Ad accogliere i ragazzi anche l'assessora alle Politiche giovanili Cinzia Battaglia, Fabrizio Rossetto del Centro per l’impiego di Cesano Maderno, e la direttrice centrale dell'area Politiche del Lavoro e della Formazione di Afol Monza e Brianza Cristina Pasquini. Nell’arco della mattinata i giovani partecipanti hanno seguito i diversi seminari organizzati nelle sale di Palazzo Arese Borromeo. Hanno imparato come trovare lavoro in Europa, reputazione sui social, volontariato in Italia e contratto di somministrazione (con accenni su apprendistato e tirocini), incontro tra domanda e offerta di lavoro in provincia di Monza Brianza e come comportarsi nei diversi step del colloquio di lavoro.