Che le sedie non sarebbero bastate si è capito subito ieri mattina, domenica 21 gennaio, quando le porte della cooperativa Pro Desio si sono aperte e le persone hanno cominciato ad affluire all’interno della sala civica. Gli organizzatori si erano premurati di portare decine di sedie pieghevoli, ma anche quelle sono state occupate subito e dalle 9:30, orario di inizio del convegno, c’erano solo posti in piedi: si stima una partecipazione di circa 200 persone all’iniziativa sulla “Salute e la Cura in Brianza” promossa da 29 liste civiche della provincia.

Salute e Cura in Brianza, grande successo per il confronto promosso dalle liste civiche

A fare gli onori di casa ci ha pensato Stefano Guidotti della lista civica Desio Viva, poi le relazioni di Giuliano Soldà (Altra Bovisio Masciago) sull’assetto della sanità in Brianza e di Concetta Monguzzi (Il Listone di Lissone) sul modello delle Case della Comunità hanno fornito ai presenti una fotografia aggiornata della situazione brianzola.

Le tavole rotonde

Nella prima tavola rotonda coordinata da Giorgio Garofalo (Seveso Futura), si sono messi a confronto le esperienze delle parti sociali e delle istituzioni del territorio con Egidio Riva, presidente della conferenza dei sindaci Asst Brianza, Roberto D’Alessio, portavoce del Forum terzo settore Monza Brianza, Giorgio Barbieri, medico di medicina generale di Limbiate, e Luca Mandreoli, responsabile Area politiche sociali della Cgil di Monza e Brianza.

Nella seconda tavola rotonda coordinata da Pier Guagnetti (Altra Bovisio Masciago) si è discusso del modello sanitario di regione Lombardia con i consiglieri e gli esponenti politici regionali Gigi Ponti (Partito democratico), Michela Palestra (Patto Civico), Marco Fumagalli (Movimento 5 Stelle), Angelo Barbato (Sinistra Italiana AVS), Massimo Vizzardi (Azione).

Le conclusioni sono state affidate a Chiara Pozzi (Monza Attiva), che si è anche occupata di formulare alcune proposte concrete da condividere con i sindaci e i consiglieri comunali del territorio.