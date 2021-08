"Salviamo la cupola": continuano i lavori, calendario di eventi per raccogliere fondi. Procede spedito il progetto per la sistemazione della copertura della Basilica di Desio, rovinata dalle intemperie. Il montaggio delle impalcature è stato terminato nelle scorse settimane. Ci ha lavorato una squadra di quattro persone.

"Salviamo la cupola": lavori ed eventi per raccogliere fondi

"E’ un lavoro delicato che ha richiesto un po’ più di tempo - afferma il direttore dei lavori Gianluca Gatto, che ha anche effettuato un sopralluogo in quota, proprio per verificare lo stato dell’arte - Ed ora partiranno i lavori. Si comincerà dall’alto della lanterna. Sono stati effettuati alcuni saggi nei vari punti del manto della cupola. Sono già state prese le misure ed è già stata discussa la questione del serramento della lanterna. Verranno finalmente tolte le prime scandole, che potranno essere avviate alla lavorazione per essere decorate secondo quanto previsto dell’operazione "scandole". Queste si possono prenotare in segreteria parrocchiale anche durante il periodo estivo; a settembre, poi, ricomincerà una promozione più massiccia.

Domenica il concerto a Parco Tittoni, biglietti disponibili

Tra le iniziative in programma per sostenere la riqualificazione, è ancora aperta la prenotazione dei posti per il concerto di SugarLive, domenica 8 agosto, alle 21, a Parco Tittoni. Il biglietto, al costo di 10 euro, è prenotabile presso Pelletteria Romano di via Garibaldi oppure sul sito di Parco Tittoni. i biglietti sono ancora disponibili. L’invito è a partecipare. Sarà un’occasione per ascoltare la musica e dare un contributo per "salvare la cupola".

"DisegniAMOlacittà", a settembre la premiazione del concorso

Intanto, sono stati consegnati tanti disegni del concorso "DisegniAMOlacittà" e sono già arrivati anche alcuni plastici realizzati dalle scuole dell’infanzia. La premiazione è prevista per domenica 3 ottobre. A settembre parte l’"Arena in… Centro", un cartellone di eventi che si snoderanno fino alla fine dell’anno in teatro (con capienza ridotta a 155 posti, tutti su prenotazione), nelle piazze e nelle chiese cittadine.

A settembre l'"Arena in ... Centro"

Tra i primi appuntamenti, sabato 11 settembre, alle 16.30, sul sagrato della Basilica, è in programma il concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Melzo, in collaborazione con l’Associazione Carabinieri di Desio. Sabato 18 settembre, alle 21, al teatro Il Centro, si terrà il concerto della Cover Band Pooh Il Colore dei Pensieri (ingresso su prenotazione). Domenica 19 settembre, alle 16.30, al teatro Il Centro, si terrà lo spettacolo teatrale della Foresta di Arden, sulla Via del Tamarindo (anche in questo caso ingresso su prenotazione). Un’altra serata è prevista per sabato 25 settembre, alle 21, al teatro Il Centro, con il concerto delle band Morpheus pop-funk & Reiko Acoustic Quartet. Domenica 26 settembre alle 21 sarà la volta del concerto «Non solo barocco», Quartetto Balestreri-Burgio-Gelosa-Monga (ingresso libero).