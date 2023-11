Salvini a Seveso, sulla Milano-Limbiate: "I soldi ci sono". Dopo le polemiche interviene il ministro: "Il Pd li cerca nel posto sbagliato"

Milano-Limbiate: "I fondi ci sono"

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini interviene sulle polemiche per i fondi della metrotranvia Milano-Limbiate durante l'incontro di oggi a Seveso.

"I soldi ci sono, il Pd li cerca nella legge di Bilancio ma è il posto sbagliato. Ci sono gli 88 milioni per la metrotranvia Milano-Limbiate, anzi, abbiamo anche recuperato anni persi da altri. A me interessa che la metrotranvia si faccia e spero che anche quelli del Pd festeggino" ha replicato.

Il Pd: "Dove sono?"

Nei giorni scorsi il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti aveva parlato di «giallo» sui fondi promessi per l’opera pubblica che nel primo lotto riqualificherà il tratto da Milano a Varedo:

"All’appello mancano 211 milioni che, a quanto pare, non si riescono a trovare nella legge di bilancio elaborata dall’esecutivo Meloni. Il Ministero chiarisca se intende con le sue scelte di accantonare opere utili al territorio brianzolo già in fase di avviamento e che senza fondi rimarranno al palo" lamenta l’esponente dem.

I 211 milioni sono relativi ai fondi per la metrotranvia Milano-Limbiate e al completamento della M1 (per quest'ultima, 123 milioni). Lo stanziamento della cifra necessaria a coprire i fondi per far partire i lavori, in programma nel 2024, era stata annunciata in più occasioni pubbliche dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti ed è stata confermata anche dal senatore della Lega Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio durante una visita a Limbiate a ottobre

Salvini oggi in visita a Seveso

Per la visita di Salvini a Seveso sono intervenuti tanti sindaci ed esponenti leghisti del territorio. Sindaci di Seveso, Varedo, Lazzate, Meda, Bovisio, poi Andrea Villa (vicesindaco a Desio), il consigliere regionale Alessandro Corbetta e il deputato Andrea Crippa

Dopo la tappa al gazebo della Lega al mercato, Salvini si è spostato all'interno del mercato sevesino e, accompagnato dal sindaco Alessia Borroni ha visitato il cantiere dell'ex Transatlantico, le vecchie piscine di via Ortles, ora abbattute. Al suo posto è prevista la realizzazione di un centro sportivo con campi da calcetto e da padel oltre che punti ristoro. Il ministro ha applaudito al progetto dopo l'illustrazione del sindaco. Prima di ripartire, direzione Linate, per volare poi verso Roma, Salvini si è fermato ad un banco del mercato per acquistare frutta e verdura.