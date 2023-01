San Sebastiano, elogi ed encomi alla Polizia Locale. Durante la cerimonia di questa mattina premiati gli agenti che si sono distinti in salvataggi, brillanti operazioni e indagini

Festa di San Sebastiano

Premiati impegno, dedizione, prontezza e brillante operato. Questa mattina, sabato, durante la cerimonia in occasione della festa di San Sebastiano a Limbiate, non sono mancate le emozioni. Dopo la Messa in chiesa Santi Cosma e Damiano, in aula consiliare sono stati consegnati elogi ed encomi ad agenti e ufficiali del comando cittadino.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti autorità locali, consiglieri comunali, i Carabinieri della Compagnia di Desio, rappresentanti della Polizia Locale dei comandi dei comuni vicini, Protezione civile, Croce d’argento e numerosi cittadini. In apertura un toccante "Nessun dorma" accompagnato dalla tromba del vice commissario Giuseppe Di Spigna, poi la proiezione di un video per mostrare l’operato del comando e i vari interventi eseguiti nel 2022.

Le parole del comandante

Il comandante Pasquale Tardi ha ricordato che la Polizia Locale di Limbiate si è distinta per la pronta ed efficiente risposta. "Di fondamentale importanza, come dimostrato dai dati, è risultato essere il presidio costante del territorio, dislocato nei diversi quartieri. Alle pattuglie è stato demandato un ruolo strategico del controllo del territorio per gli aspetti connessi al Codice della Strada" ha notato il comandante.

"Avete svolto un lavoro eccellente"

L’assessore alla Sicurezza Cinzia Galli ha elogiato l’operato del comando: "Avete svolto un lavoro eccellente con sinergia per garantire la massima efficienza, collaborando con le altre Forze dell’Ordine e l’Amministrazione. Continuiamo a disegnare insieme un cammino di tradizione e innovazione". Come di consueto, il momento di omaggio agli agenti scomparsi: Elisa Pieri, Luciano Barbieri, Amedeo Valletta e Sebastiano Caruso.

Consegnati gli elogi

Quindi la consegna degli elogi da parte del sindaco Antonio Romeo e l’assessore Galli. A Giuseppe Di Spigna, Antonio Azzarone, Diana Meregalli e Lucia Merenda per l’indagine relativa al furto di un tablet. Meregalli si è distinta anche per aver evitato, grazie all’attività investigativa svolta, che un’anziana venisse circuita da tre malfattori. Anotonio Azzarone e Giuseppe Di Spigna, insieme a Rosella Losi e Luana Cappello dell’Ufficio tecnico hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria per liberare una casa comunale occupata.

Gli encomi del 2022

Laura Nicolaci ha ricevuto l’encomio per l’impegno dimostrato nella lotta all’abbandono di rifiuti sul territorio, consentendo l’individuazione di numerosi responsabili. Encomio anche a Vincenzo Notangelo, Angelo Paternò, Alessandro Giussani e Francesco Callea per il pronto intervento sull’incendio divampato in un’abitazione di via Pellico, evacuando il palazzo. Notangelo si è distinto anche per aver salvato una bambina che stava soffocando a causa di una caramella.

Gli encomi del 2021

Conferiti anche gli encomi relativi al 2021 (visto che l'anno scorso non è stato festeggiato San Sebastiano): Giuseppe Di Spigna, Diana Meregalli, Antonio Azzarone e Fausto Abbiati sono stati i primi a soccorrere e salvare un’anziana che non rispondeva più al telefono perché a causa di una caduta accidentale in casa era incosciente. Elena Zingarelli e Clemente Palmieri hanno salvato la vita a un camionista colto da malore praticandogli il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Giussani ha arrestato un giovane che lo aveva aggredito e ferito. Encomio anche alla Protezione civile guidata da Ruggero Battagglia per l’impegno profuso nei mesi dell’emergenza Covid e il prezioso supporto all’hub vaccinale di via Tolstoj.

I gradi agli agenti

Sono stati infine consegnati i gradi agli agenti e dipendenti che hanno maturato 15,20 e 30 anni di anzianità di servizio: Laura Nicolaci, Vincenzo Notangelo, Clemente Palmieri, Simone Lorizzo, Concetta Vella, Luca Zanazza, Giuseppe Di Spigna e il messo comunale Miriam Ferretto. "Vi chiedo di essere sempre presenti sul territorio, di avere un rapporto con i cittadini, dobbiamo aumentare la percezione che voi state controllando il territorio, la vostra presenza fa la differenza" è stata la richiesta del sindaco agli operatori del comando.