San Sebastiano: nel giorno del patrono il sindaco ringrazia tutti gli agenti della Polizia Locale

Desio

San Sebastiano a Desio, il sindaco ringrazia tutti gli agenti della Polizia Locale e il comandante, Maurizio Di Mauro, "per la loro dedizione straordinaria al corpo e alla nostra città".

Il grazie alla Polizia Locale nel giorno del patrono

Nel giorno della celebrazione di San Sebastiano martire, il santo patrono della Polizia Locale, si è tenuta una cerimonia al Comando di via Partigiani d'Italia. Presenti, oltre al sindaco, Simone Gargiulo, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa, il prevosto, don Gianni Cesena e i Carabinieri. Di fronte agli agenti il primo cittadino ha voluto ringraziarli "per la loro dedizione straordinaria al corpo e alla nostra città".

Una presenza costante

"Gli agenti della Polizia locale sono un punto di riferimento per i cittadini per tante attività: dalla sicurezza nei luoghi pubblici, all’attività fuori dalle scuole per l’incolumità dei nostri figli, alle indicazioni stradali e alla gestione straordinaria della viabilità - le parole di Simone Gargiulo - Le donne e gli uomini della Polizia locale sono un po’ come noi sindaci, hanno il dovere di trasmettere sicurezza ai cittadini e il rispetto delle leggi, anche in momenti difficili come questo, in cui il contrasto alla diffusione del Covid-19 è fondamentale. Il mio personale ringraziamento va a tutti loro, a nome di tutta l’Amministrazione comunale per l’impegno e per la presenza costante".

"Dal rispetto del codice della strada all'emergenza pandemica"

"Dal rispetto al codice della strada, alla lotta agli incivili dei rifiuti, fino al rispetto delle regole che questa emergenza pandemica ci sta imponendo", tanti i compiti che vedono gli agenti sempre in prima linea. Quindi il riferimento all'attività di controllo dei Green Pass, "dove - ha tenuto a sottolineare - i desiani stanno dimostrando un grande senso di comunità e responsabilità".