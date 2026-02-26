Sanremo, tutta Limbiate canta “Resta con me” delle Bambole di pezza. La cantante Martina Cleo Ungarelli e la sua band portano una ballad rock e sorellanza sul palco del Festival

Sul palco di Sanremo

Elegantissime ma senza rinunciare alla personalità rock (e punk) le Bambole di pezza hanno conquistato il palco della 76esima edizione del Festival di Saremo. La band al femminile con alla voce Martina Cleo Ungarelli di Limbiate fa cantare tutta la città con la ballata “Resta con me”. Un brano che tratta di sorellanza, di femminismo e dell’importanza di restare uniti nei momenti di difficoltà. Si parla anche di “tempi d’odio” in riferimento alle guerre in corso nel mondo

La band

Le Bambole di pezza sono una formazione tutta al femminile nata nel 2002 diventando molto popolare nell’ambito del punk, poi si sono susseguiti alcuni cambi di formazione, fino all’attuale assetto che vede Cleo alla voce, Morgana Blue e Dani Piccirillo alla chitarra, Xina (Federica Rossi) alla batteria e Kaj (Caterina Dolci) al basso. La band unisce sonorità rock, pop e punk all’impegno per la parità di genere, contro il sessismo e la violenza.

Il tifo di Limbiate

A sostenere la cantante 30enne c’è tutta Limbiate, a partire dai genitori Elisabetta e Marzio Ungarelli, titolari di un negozio di fiori di Pinzano, che assistono al Festival dalla platea del teatro Ariston, emozionatissimi.

Anche l’Amministrazione comunale ha mandato un messaggio di supporto alle Bambole di pezza:

Un orgoglio per tutta la nostra comunità, che vede i propri giovani crescere, mettersi in gioco e arrivare lontano. Sanremo è musica, emozione, lavoro, sogni che prendono forma. E quando a viverli sono anche volti del nostro territorio, il racconto diventa ancora più speciale. A tutte loro, e a chi sale sul palco con impegno e determinazione, un grande in bocca al lupo da Limbiate

Martina studia musica fin da quando era bambina

Sono giorni pieni di emozioni per la giovane limbiatese che coltiva la passione per la musica fin da quando era bambina. Non è solo cantante ma suona anche batteria e pianoforte. Ha lavorato parecchio dietro le quinte come vocal coach e ha suonato in un’altra band al femminile, le Killin’ Baudelaire. Nel 2023 le Bambole hanno fatto da spalla al concerto dei Def Leppard e dei Motley Crue, due gruppi storici della scena hard rock internazionale. Ma la grande occasione di presentarsi al grande pubblico è stata il concertone del 1 Maggio a Roma: sono seguite interviste alla radio e in televisione e ora il Festival della canzone italiana.

I brani più noti delle Bambole di pezza

I loro brani più noti al grande pubblico sono una cover di Rumore di Raffaella Carrà, Non sei sola con Jo Squillo e Cresciuti male con J-Ax. L’anno scorso è uscito il loro quarto album «Wanted» che contiene successi pieni di ritmo ed energia come Superlove e Senza permesso.

Quando torneranno sul palco di Sanremo

Dopo l’esibizione di martedì sera insieme a tutti i Big e il bis di ieri sera, mercoledì, le Bambole di pezza torneranno sul palco domani, venerdì, per la serata cover. La band duetterà con Cristina D’Avena interpretando la celebre sigla dei cartoni animati “Occhi di gatto”. Sabato la serata finale che decreterà il vincitore del Festival

Il testo di “Resta con me”

Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora

Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia

E a volte per cambiare tutto basta una parola

Per diventare ciò che sono ho camminato sola

Sono una donna che non guarda in faccia niente

Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente

Quando ti senti stanca dalle delusioni

E l’unica certezza sono le canzoni

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi

Vissuto vite che non sai, se immaginarti

Ho visto uomini per bene, andare in pezzi

E ho visto uomini di strada, tornare onesti

E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa

Una ragazza una chitarra, e una tempesta

Questi non sanno cosa provo dentro

Come una foglia sempre stata al vento

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

E allora dimmi

Se conosci un modo

Per dimenticare i guai

Per noi che siamo stati

Sempre appesi a un filo

Aspettami nell’alba di questo mattino

Ho superato anni come questi

E avrei voluto dirti

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me