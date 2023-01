Sant'Antonio: gran finale con il falò nel greto del Molgora

Un gran finale che ha rispetto le attese. Erano tanti i vimercatesi e non solo che nella serata di ieri, martedì 17 gennaio, hanno preso parte all'ultimo atto della Sagra di Sant'Antonio, a Vimercate.

Come da tradizione la manifestazione si è chiusa con l'accensione del suggestivo falò nel greto del torrente Molgora, sotto il ponte di San Rocco, nel centro cittadino.

L'ultima giornata della manifestazione organizzata da Pro loco Vimercate si era aperta con la funzione religiosa celebrata nel Santuario della Beata Vergine, a cui è subito seguita la benedizione del pane.

La sera, invece, i festeggiamenti sono proseguiti con la partenza da piazza Roma della sfilata medievale insieme al Civico corpo musicale, che tra abiti d'epoca e musica, hanno scortato i partecipanti fino al ponte di San Rocco. Completamente gremita di cittadini via Cavour accorsi per assistere ai fuochi d’artificio e all’accensione del falò, che ha illuminato il cielo e il ponte simbolo di Vimercate.

Ovviamente, non sono mancati i tradizionali tortelli e il vin brûlé, che insieme al falò, hanno riscaldato i partecipanti. Un contributo fondamentale è stato dato dalla Protezione Civile.

Presenti anche il sindaco Francesco Cereda, l’assessore alla Cura delle Persone Maria Teresa Foà, la presidente della Pro Loco Carla Riva e il responsabile della Comunità pastorale, don Mirko Bellora.

“Grazie a tutti per essere qui questa sera - ha detto il sindaco prima dell'accensione del falò - Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco che ha organizzato ottimamente questi giorni di festa. Ma soprattutto va ai nostri cittadini, senza i quali non saremmo qui riuniti per celebrare questo simbolico giorno di festa".