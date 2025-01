Sant'Antonio, scorpacciata di eventi... e di tortelli in attesa del gran finale con il falò

Un week end senza sosta. Tanti gli eventi messi in programma dalla Pro loco per le vie del centro di Vimercate in occasione della tradizionale sagra di Sant'Antonio.

Fine settimana ricco a Vimercate

Archiviata venerdì sera, 10 gennaio, la presentazione della mostra con i dipinti "persi" del ponte di San Rocco, ricreati dai fratelli Emilio, Giovanni e Stefano Gianni, il programma è proseguito nella giornata di sabato, 11 gennaio. Il fulcro, come al solito in centro e in particolare in via Cavour, con le bancarelle e gli immancabili tortelli.

La camminata e il pomeriggio meneghino

Diverse decine coloro che nel primo pomeriggio hanno preso parte alla camminata, guidata dal Cai, partita da piazzale Martiri Vimercatesi alla volta di Oreno. Poco dopo, nella chiesetta di Sant’Antonio è andato in scena il "Pomeriggio meneghino", con canzoni dialettali a cura di Aurelio Barzaghi.

La benedizione degli animali

Alle 16.30, la tradizionale e molto partecipata benedizione degli animali nel prato alle spalle della chiesetta, impartita dal parroco, don Maurizio Rolla.

L'attesa motofiaccolata

Domenica sera, l’immancabile motofiaccolata organizzata dal Moto Club Vimercate. Centinaia di motociclisti si sono dati appuntamento in piazza Santo Stefano, dominata dal rombo dei motori e dall’entusiasmo degli appassionati. Le motociclette, lucenti e curate nei minimi dettagli, si sono schierate una accanto all'altra. L’evento, carico di passione e spirito di comunità, è stato un momento di celebrazione della cultura motociclistica, con i partecipanti che hanno lasciato la loro «firma» sonora in piazza, sottolineando l’energia che anima il Moto Club. Il lungo serpentone di motociclette ha poi preso vita, attraversando insieme le vie della città.

Sabato prossimo il gran finale con la sfilata e il falò nel fiume

Il gran finale, come detto, è previsto per questo venerdì, 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio. Si incomincia alle 9.30 con la messa nella chiesetta dedicata al Santo, con la benedizione del pane. Per tutto il giorno proseguirà la vendita dei tortelli. Il clou dalle 10.30 con la partenza da Villa Sottocasa della sfilata in costumi medievali accompagnati dal Civico corpo musicale. Dalle 20.45 tutti al ponte di San Rocco per l’accensione del falò.