Ha conquistato il terzo gradino del podio nella tappa del Tour di Miss Italia dedicata alle elezione di Miss Miluna Lombardia.

Sara di Lissone sul podio di Miss Miluna Lombardia

E' Sara Cazzaniga, 18enne di Lissone, che nella serata di sabato 27 agosto ha partecipato a Miss Italia Lombardia in Tour, il concorso regionale interamente gestito da Rial Events e approdato a Calvisano, in provincia di Brescia per la selezione Regionale di Miss Calvisano e la Finale Regionale di Miss Miluna Lombardia.

Sara Cazzaniga, grandi occhi azzurri e lunghi capelli biondi, frequenta il liceo linguistico e ha da poco partecipato ad una simulazione ONU a New York, dove si è messa in gioco e discusso con persone che arrivavano da tutto il mondo. Pratica danza a livello agonistico e ama la recitazione ha infatti preso parte a due cortometraggi. E’ appassionata di sport e pratica nuoto, pallavolo e pattinaggio. E’ testarda ma anche molto sensibile.

Insieme a lei sul podio sono finite al primo posto Marta Fenaroli, 20enne bresciana, che si è aggiudicata un posto per le fasi nazionali di Miss Italia. Marta frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche anno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Basta odiare il proprio corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come rivincita, proprio grazie a lui, poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Collabora con un’associazione di sostegno per quelle persone malate oncologiche, che quotidianamente lottano per la vita. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione. La Madre Zoraima Festa è stata Miss Ragazze in Gambissime Abruzzo nel 1991.

Al secondo posto infine si classifica Martina Lucchini 22 anni, di Mantova, alta 1.74m, occhi e capelli castani, è una studentessa di ingegneria con due grandi passioni: suonare il pianoforte e creare borse. Non le piace stare ferma, ha infatti il sogno di visitare il mondo.

Ma le opportunità per la lissonese Sara Cazzaniga non sono finite. Sara infatti avrà ancora due opportunità per accedere alle fasi nazionali con i prossimi due appuntamenti di Finale Regionale il 9 settembre per il titolo di Miss Sorriso Lombardia al Garda Golf di Soiano (BS) e di Finalissima Regionale di Miss Lombardia il 10 settembre al Golf Club Franciacorta di Corte Franca (BS).

Una desiana sesta nel concorso di Miss Calvisano

Nella stessa serata si è tenuta anche la selezione per il titolo di Miss Calvisano (passano alla finale le prime quattro classificate).

L’evento ha visto l’elezione di Miss Calvisano Rebecca Guadaloppa di Vigevano (PV) 19 anni, 171 cm, occhi blu e capelli biondo ramato. Appassionata di danza che pratica da 13 anni, ha infatti portato su palco un’esibizione con la quale ha messo in luce il suo talento. Ama fare sport e andare in palestra. Sogna di far parte del mondo della moda e dello spettacolo sin da quando è

bambina.

Al secondo posto si aggiudica la fascia di Miss Bellezza Rocchetta Francesca Molinaro di Arluno (MI) 20 anni, 175 cm occhi azzurri e capelli biondi mentre al terzo posto troviamo Viola Mancastroppadi Soresina (CR), 22 anni 172 cm occhi e capelli castani.

Greta Salamina quarta classificata 18 anni di Rho (MI), 170 cm occhi castani e capelli biondi, frequenterà il politecnico di Milano nella facoltà di design. Lo sport è una delle sue più grandi passioni, pratica ginnastica ritmica dall’età di 4 anni rappresentando la sua regione vincendo diversi campionati, provando l’emozione più grande della sua vita salendo sul gradino più alto del podio alle gare Nazionali.

La 18enne di Milano Lucia Angelica Affinito è la quinta classificata mentre la 21enne di Solaro Carolina Colciago si è posizionata sesta a parimerito con la 19enne di Desio Beatrice Premoli. Proprio quest'ultima tra qualche giorno avrà il test per l’università per la facoltà di Economia e Management. Ha fatto un corso di teatro nel 2016 a Monza perché è sempre stata incuriosita dal mondo della moda e dello spettacolo. Ama la natura e gli animali.

Tour alle fasi finali

Il tour di Miss Italia Lombardia, ormai alle fasi finali, prosegue nei primi giorni di settembre con l’assegnazione della fascia di Miss Social Lombardia. Mentre venerdì 9 settembre al Garda Golf di Soiano (BS) verrà assegnato lo storico titolo di Miss Sorriso Lombardia.

Sabato 10 Settembre al Golf Club Franciacorta di Corte Franca (BS) ci sarà la Finalissima di Miss Lombardia dove torneranno a concorrere tutte le Finaliste che hanno già vinto per le fasi nazionali e quelle che sono ancora in gara, per vincere il titolo più importante di Miss Lombardia 2022.

Infine per lunedì 12 Settembre Rial Events in collaborazione con il Golf Villa Paradiso di Cornate D’Adda (MB) ha organizzato l’ospitata delle Finaliste Miss Italia Lombardia 2022 con la presentazione ufficiale al pubblico e alla stampa di tutte le ragazze durante una cena di gala nel rinnovato ristorante del Golf.

(crediti photo @markbergamophotographer)