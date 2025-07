Sara e Sofia, due sorelle da... Nazionale

La storia

La maggiore, 22 anni, e la più piccola, 15 anni, convocate negli stessi giorni per i Mondiali di Reining e gli Europei di Hockey a rotelle.

Ricevere, a poche ore di distanza l’una dall’altra, due comunicazioni ufficiali da parte di due Federazioni sportive italiane per altrettante convocazioni ai Campionati Mondiali ed Europei, in due diverse discipline sportive, non è certo cosa da tutti i giorni.

Festa a casa Borgonovo

Sono giorni di festa e di orgoglio a casa Borgonovo, a Omate di Agrate Brianza, dove vivono Sara e Sofia, con mamma Silvia, papà Marco e i fratelli Luca e Andrea.

La storia di Sara e del suo Ginger Rooster

Sara, 22 anni, è stata convocata, per la seconda volta, ai Mondiali di Reining (Monta Americana), disciplina ippica, insieme al suo adorato cavallo Ginger Rooster. Nata con una disabilità cognitiva, Sara è salita per la prima volta a cavallo all’età di 6 anni, su suggerimento della neuropsichiatra. Ed è stato subito grande amore. Dopo anni di ippoterapia nel maneggio "Monsereno" di Imbersago, la decisione nel 2017, insieme all’istruttore Massimo Villa, di incominciare un percorso agonistico. Ed i risultati sono arrivati presto: prima nelle gare regionali, poi in quelle nazioni. Una disciplina molto particolare quella del "Reining" che coinvolge atleta e cavallo in una serie di esercizi codificati che impegnano la cavallerizza con redini, comandi vocali e azioni delle gambe. I due si esibiscono in cerchi, rotazioni e nello spettacolare Sliding stop, una frenata improvvisa effettuata dal cavallo mentre è lanciato al galoppo.

"A maggio Sara ha vinto l’euroderby nella sua categoria - ha raccontato con orgoglio ed emozione mamma Silvia - E nei giorni scorsi abbiamo ricevuto a casa la convocazione per i Mondiali da parte dell’allenatore della Nazionale, Alessandro Pavoni".

I Mondiali si terranno tra il 7 e il 12 luglio in Svizzera, vicino a Ginevra.

"Sara gareggerà sia con la squadra sia individualmente - continua mamma Silvia - Si è allenata duramente e con passione. Vuole fare meglio dei precedenti Mondiali in cui aveva vinto l’argento a squadre e si era piazzata al quarto posto dell’individuale".

Una sfida con gli altri, ma soprattutto con se stessa, in simbiosi con l’adorato Ginger Rooster.

Sofia e l'amore per le rotelle

E poi c’è Sofia, che di anni ne ha 15, e che è una promessa, e forse anche qualcosa di più, dell’hockey su pista. Anche per lei nei giorni scorsi a casa Borgonovo è arrivata la convocazione della Nazionale per gli Europei femminili Under 17 che si terranno a metà luglio, a Gujan-Mestras, sulla costa atlantica della Francia. Anche per lei è la seconda volta.

"La scorsa Sofia si era fermata ad un passo dalla convocazione finale - spiega ancora la mamma- Ora è arrivata la volta buona. Nel frattempo è cresciuta tanto".

Un amore per uno sport poco diffuso, soprattutto tra le donne, nato proprio ad Agrate, che vanta una decennale tradizione nell’hockey a rotelle. Tutto merito del fratello Luca che Sofia aveva deciso di seguire da piccolissima. E anche per lei è stata subito amore. Poco dopo, il trasferimento all’Hrc di Monza, dove la 15enne agratese (che ricopre il ruolo di esterno) continua a giocare nella squadra mista. Nel frattempo, però, un paio d’anni fa da Novara (altra terra di hockey a rotelle) qualcuno l’ha notata e da allora la giovane agratese si divide tra Monza e il Piemonte, dove milita nella under 17 femminile. Proprio grazie a questo salto, già lo scorso anno era stata convocata con la Nazionale, ma non era entrata nella rosa che successivamente aveva partecipato agli Europei.

La 15enne agratese ha partecipando la scorsa settimana al raduno al centro nazionale di Recoaro. E poi è arrivata la convocazione definitiva. Il 9 luglio partirà alla volta del Nord della Francia, dove dal 15 al 19 sono in programma gli Europei femminili di categoria.

Insomma, a casa Borgonovo sarà un luglio caldissimo.