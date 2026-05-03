Mirenza Nava Fattori era la referente dei coscritti del 1950 di Cesano Maderno. Un incarico che la cesanese, mancata all’improvviso lo scorso ottobre, aveva portato avanti per anni con entusiasmo e dedizione. Ed è in sua memoria che nei giorni scorsi i 76enni hanno donato alla sezione cittadina della Croce Bianca quattro saturimetri per ambulanza.

Saturimetri alla Croce Bianca nel ricordo di Mirenza Nava Fattori

La consegna è avvenuta durante la Messa nella chiesa di San Pio X dove Mirenza cantava, nella Corale San Pio X. Portati all’altare dai tre figli, Roberta, Andrea e Carlo, insieme ad alcuni soccorritori, i preziosi dispositivi medici sono stati benedetti da don Nazzareno Mazzacchi, che ha sottolineato il bel gesto di generosità nato dal grande dolore.

“Un gesto che rispecchia la sua generosità”

“Mirenza teneva molto alla salute e al benessere di tutti e fare una donazione alla Croce Bianca con il nostro fondo cassa era nelle sue intenzioni. Possano, questi saturimetri, aiutare i volontari a portare aiuto e sollievo – il messaggio dei coscritti, determinati a trasformare il dolore per la morte della coetanea in gesto di vita, amore e aiuto per il prossimo – E’ un segno della solidarietà che ci ha sempre insegnato”. “Ci piaceva l’idea di fare in sua memoria un gesto che rispecchiasse la sua generosità”, hanno aggiunto.

Mirenza Nava ha lasciato un segno indelebile a Molinello. “Ha dato tanto alla nostra comunità, con la presenza, la generosità, la capacità canora – il ricordo di don Nazzareno Mazzacchi, referente della parrocchia – Si è messa in gioco con le sue capacità, offrendo quello che aveva, come poteva. La sua è stata una testimonianza di fede”. Presente alla cerimonia anche l’assessora Rosanna Arnaboldi.