Sbanca “Caduta libera” e vince 80mila euro

Il 19enne Riccardo Porta, nato e cresciuto a Lesmo, ha partecipato al quiz preserale di Max Giusti su Canale 5

C’è un nuovo volto brianzolo, giovane e dinamico, che sta dominando il piccolo schermo, dimostrando che la cultura e, soprattutto, la velocità di pensiero pagano, e anche bene. Il protagonista di questa scalata mozzafiato, che si è conclusa ieri sera, sabato, è il lesmese Riccardo Porta, 19enne, studente di Scienze della Comunicazione alla Statale di Milano, capace di tenere incollati al televisore centinaia di migliaia di spettatori durante il celebre quiz «Caduta Libera» in onda tutte le sere, prima del telegiornale delle 20, su Canale 5.

Il giovane universitario ha vissuto giornate da sogno negli studi Mediaset di Cologno Monzese accanto a Max Giusti e Isobel Kinnear. Il primo colpo da maestro dopo alcune puntate che l’hanno visto trionfare come campione ma terminare la sua corsa a perdifiato nella tanto temuta “botola” è arrivato nella puntata di giovedì scorso, quando con estrema freddezza è riuscito a superare l’ultimo scoglio dei «sei passi», portandosi a casa 30mila euro.

Ha vinto 80mila euro

Ma il vero capolavoro è andato in onda sabato scorso: confermandosi un campione solido e preparato, ha raddoppiato l’entusiasmo (e il portafoglio) vincendo altri 50mila euro.. Un totale di 80mila euro che lo proietta, di diritto, nell’albo d’oro dei concorrenti più vincenti del programma.

“Sto vivendo un’esperienza davvero bellissima ed emozionante – ha sottolineato il campione del quiz di Canale 5 – E poi anche Max Giusti è veramente un professionista, nelle varie puntate mi tratta come se fossi quasi suo figlio. E’ la prima volta che partecipo ad un quiz televisivo e pensare che, inizialmente, avrei voluto partecipare alla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ma poi ho optato per Caduta Libera”.

Nato e cresciuto a Gerno

Sebbene oggi risieda a Casatenovo insieme ai genitori, dove ha completato il suo percorso scolastico, il legame del giovane con Lesmo rimane profondissimo. Fino a sei anni fa viveva infatti nella frazione di Gerno, dove la sua famiglia è molto conosciuta e stimata: è infatti il figlio di uno dei titolari della storica azienda «Fratelli Porta Prodotti Petroliferi». “In realtà però da grande vorrei buttarmi nel mondo del giornalismo, con la specializzazione nella musica o nel cinema – ha proseguito il giovane – Al momento non ho in mente di presentare la domanda per partecipare ad altri quiz però è probabile che magari possa partecipare al torneo finale di tutti i campioni di Caduta Libera. Vediamo. Per il momento mi godo queste emozioni indescrivibili2.

La notizia della sua vittoria ha fatto rapidamente il giro dei Social e delle piazze locali, tra i complimenti degli ex compagni di scuola e dei vicini di casa che lo ricordano fin da bambino. Riccardo si è dimostrato un ragazzo sveglio, preparato e con i piedi per terra. E i fatti gli danno ragione: gestire la pressione delle telecamere a soli 19 anni non è da tutti, ma per lo studente della Statale sembra essere stato un gioco da ragazzi.