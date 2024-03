Sbatte contro un palo della corrente

Ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro un palo della luce

Contro il palo della luce

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Garibaldi a Verano Brianza. Per cause ancora da accertare, un veicolo ha impattato frontalmente contro un palo utilizzato per il trasporto dell'energia elettrica della zona.

L'allarme

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono arrivate una ambulanza e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Seregno che si è adoperata a collaborare con il personale sanitario.

Le persone coinvolte nel sinistro sono state quattro, di cui una trasportata in codice giallo al Pronto soccorso del San Gerardo dì Monza.

Si è poi provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza della vettura e del luogo visto la presenza di cavi elettrici appoggiati a terra.

Si è atteso l'intervento da parte dei tecnici Enel per il ripristino del palo e della corrente elettrica che era saltata nella zona limitrofa.