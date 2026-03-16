SC Cesano Maderno: buona la prima per Nicole Bracco e le altre

Si alza il sipario sulla nuova stagione che vede la SC Cesano Maderno del presidente Giuseppe Fontana al via della 30esima stagione agonistica nel mondo femminile.

SC Cesano Maderno: buona la prima al Trofeo Rosa interregionale

Il direttore sportivo Guido Roncolato ha preso parte alla prima tappa del nuovo calendario gare del Trofeo Rosa interregionale 2026 a Lucca. Percorso pianeggiante già vissuto due anni fa in occasione dei Campionati Italiani strada 2024, che si snocciola ai piedi delle mura di Lucca, quello scelto per il Memorial Michela Fanini.

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I risultati delle donne Esordienti

Tra le donne Esordienti al via, 49 atlete, tra cui le cesanesi Aurora Cerame, Aurora Pietrella e Michelle Spinoni per il secondo anno e Margherita Mariani, Lucrezia Motta, Elisa Sanna, Selene Sforzini e Martina Zavattero per il primo anno di categoria.

La gara procede regolare e vede la soluzione finale nell’arrivo in volata a ranghi compatti con tutte le cesanesi ancora nel gruppo principale. Michelle Spinoni sfiora la top ten di giornata concludendo all’11esimo posto tra le secondo anno, mentre Margherita Mariani conquista la quinta piazza tra le primo anno seguita da Lucrezia Motta al settimo e Selene Sforzini al nono. Finale dolce-amaro per le ragazze con Aurora Cerame che viene colta da un malore negli ultimi chilometri di gara.

I risultati delle donne Allieve

Ben 63 le donne Allieve che si sino confrontate su 49 chilometri. Al via anche le cesanesi Nicole Bracco, Nicole Canu, Ingrid Corno, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Camilla Paravagna, Martina Pianta e Vittoria Vitillo. Le ragazze militano in testa alla corsa, gestendo il ritmo gara e allungando il gruppo a ogni passaggio sotto all’arrivo grazie ad Irene Pancheri e Camilla Paravagna.

A un giro e mezzo dal termine una grande caduta spezza il gruppo e coinvolge anche Vittoria Vitillo, che finisce fuori strada, per fortuna senza conseguenze fisiche, e rallenta Ingrid Corno e Martina Pianta, che sono costrette all’inseguimento della testa. L’arrivo viene deciso anche in questo caso in volata, con le ragazze del Torrazzo che prendono in mano la situazione con Irene Pancheri che alza l’andatura e lancia le compagne nel finale di gara con Nicole Bracco che trova lo spunto per prendersi di forza la prima vittoria tra le donne Allieve nella prima prova stagionale. Completano il bel lavoro le compagne con Nicole Canu che chiude al quarto posto e Camilla Paravagna al quinto seguite da Giulia Lombardi all’ottava.