Scaffali vuoti alla Posteria sociale, appello per volontari e donazioni

Emergenza alla Posteria sociale di via Marx a Desio: gli scaffali, da cui le famiglie bisognose possono prendere gratuitamente generi di prima necessità, sono quasi vuoti.

Scaffali vuoti alla Posteria sociale

L’appello arriva da Desio Città Aperta, che invita i cittadini a contribuire con donazioni di prodotti alimentari e beni essenziali: "Chi vuole aiutare può recarsi ai supermercati di Desio, acquistare qualche prodotto e lasciarlo nel carrello sospeso in fondo alle casse. I volontari provvederanno al ritiro e alla distribuzione. Desio è una città solidale, dimostriamolo". I generi più richiesti sono passata di pomodoro, legumi, biscotti, merendine, succhi di frutta, tonno, olio, latte, dadi, carta igienica, fazzoletti, detersivi per lavatrice e pavimenti, spazzolini.

Raccolta nel fine settimana

Nel fine settimana sabato 8 e domenica 9 febbraio le parrocchie della città organizzeranno la raccolta mensile dei prodotti fuori dalle chiese, un’altra occasione per sostenere chi si trova in difficoltà. Attualmente, circa quaranta famiglie ricevono aiuto dalla Posteria sociale. Il progetto era nato per unificare la rete di aiuto che c’era sul territorio dopo l’emergenza pandemica. Da allora è stato aperto in via Achille Grandi e da un anno questo servizio è stato trasferito in via Marx.

Appello per nuove donazioni

Vito Bellofatto, volontario del servizio, sottolinea l’importanza delle donazioni: "Abbiamo sempre bisogno di prodotti e rinnoviamo l’appello alla generosità. Qualcosa manca sempre, ma grazie a queste raccolte riusciamo a coprire gran parte delle necessità. Ogni giorno recuperiamo anche il pane invenduto, grazie alla buona volontà di tanti volontari. Le necessità ci sono, le vediamo, le famiglie che aiutiamo poi sono per la maggior parte italiane. Condividi un po’ la loro esistenza, ci si mette al fianco delle loro difficoltà, ma in quel momento non c’è l’etichetta, ma solo una relazione, è un grande arricchimento per noi come persone, ma anche per chi usufruisce del servizio, che in quel momento può fare la spesa scegliendo tra i prodotti a disposizione". Oltre alle donazioni, si cercano anche volontari per chi vuole dare una mano.