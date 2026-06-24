Scandali, segreti e riforme: Michele Criscitiello vuota il sacco sul calcio italiano

Mercoledì 1 luglio la presentazione del libro del presidente della Folgore Caratese: 192 pagine di analisi e idee concrete per rifondare la Figc e salvare lo sport più amato d'Italia.

Un viaggio senza sconti nei mali del nostro pallone, ma anche un manifesto di idee per rifondarlo.

Mercoledì 1 luglio, alle ore 18,30, lo Sportitalia Village di Verano Brianza (via Dante Alighieri) ospita la presentazione ufficiale de «Il libro nero del calcio italiano. Gli scandali, le verità omesse, le idee», opera d’esordio editoriale di Michele Criscitiello.

Fresco di stampa – uscito il 30 giugno per i tipi di Piemme (Gruppo Mondadori) – il libro promette di far discutere l’intero panorama sportivo nazionale.

Dibattito d’eccezione

L’evento di mercoledì sarà un’occasione per confrontarsi sul futuro dello sport più amato d’Italia. Ad affiancare l’autore ci saranno Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza e Lorenzo Vendemiale, giornalista da sempre attento alle dinamiche e alle inchieste del mondo sportivo. A moderare la presentazione la giornalista Giada Giacalone.

Il triplo punto di vista di un “addetto ai lavori”

Il 42enne direttore di Sportitalia non è solo giornalista e imprenditore televisivo di successo, ma vive da anni il campo in prima persona: è infatti presidente della Folgore Caratese, club reduce dalla storica promozione in Serie C.

In 192 pagine, Criscitiello analizza il declino del sistema partendo proprio da questa sua triplice veste. Il risultato è una fotografia spietata, scattata da chi i meccanismi federali li conosce dall’interno.

Il focus dell’opera non si ferma ai grandi club della massima serie o ai fallimenti della Nazionale, considerata solo la punta dell’iceberg.

L’analisi del direttore-presidente scava a fondo soprattutto nel calcio di provincia, tra serie C e serie D, dove secondo Criscitiello si annidano le anomalie più profonde da cui far partire una vera riforma della Figc.

Tra scandali arbitrali, retroscena sui corsi di Coverciano e duri affondi alla gestione dell’ex presidente federale Gabriele Gravina, il libro si candida a diventare il caso editoriale dell’estate, offrendo una fotografia spietata ma ricca di idee per rilanciare lo sport più amato d’Italia.