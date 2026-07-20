Scappa da una pensione per cani, si cerca Dorian. Si è allontanato sabato da via Sole Delle Alpi, l’appello della padrona: “Aiutateci a trovarlo”

Si è smarrito sabato

Sta perlustrando a piedi le campagne di Seregno e paesi limitrofi la padrone del cane Dorian che sabato mattina, 18 luglio, è scappato dalla pensione di via Sole Delle Alpi a Seregno, dove si trovava da qualche giorno.

L’appello per ritrovarlo

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

La padrona di Dorian sta affiggendo in varie zione del territorio volantini con la foto del cane e ha lanciato un appello al Giornale di Seregno:

“Abito in provincia di Pavia e il mio cane non conosce queste zone, era la prima volta che lo portavo da queste parti, quindi avrà difficoltà ad orientarsi, inoltre è anche fobico, quindi si spaventa facilmente. Lo stiamo cercando nelle campagne e stiamo distribuendo volantini con la sua foto ma abbiamo bisogno di una mano, se lo vedete chiamate subito i numeri indicati. Vi chiedo la massima condivisione, aiutateci a riportarlo a casa!”

Meticcio di 4 anni

Dorian è un meticcio di 4 anni, colore bianco-sabbia e pesa circa 30 kg. Indossa un collare rosso con scritto il suo nome e il numero di telefono da comporre in caso di necessità. La sua padrona ha già sporto denuncia di smarrimento all’Ats. L’ultimo avvistamento è stato sabato mattina intorno alle 9 nei pressi del cimitero di Lissone.

Chi chiamare in caso di avvistamento