Scappa da una pensione per cani, si cerca Dorian. Si è allontanato sabato da via Sole Delle Alpi, l’appello della padrona: “Aiutateci a trovarlo”
Si è smarrito sabato
Sta perlustrando a piedi le campagne di Seregno e paesi limitrofi la padrone del cane Dorian che sabato mattina, 18 luglio, è scappato dalla pensione di via Sole Delle Alpi a Seregno, dove si trovava da qualche giorno.
L’appello per ritrovarlo
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La padrona di Dorian sta affiggendo in varie zione del territorio volantini con la foto del cane e ha lanciato un appello al Giornale di Seregno:
“Abito in provincia di Pavia e il mio cane non conosce queste zone, era la prima volta che lo portavo da queste parti, quindi avrà difficoltà ad orientarsi, inoltre è anche fobico, quindi si spaventa facilmente. Lo stiamo cercando nelle campagne e stiamo distribuendo volantini con la sua foto ma abbiamo bisogno di una mano, se lo vedete chiamate subito i numeri indicati. Vi chiedo la massima condivisione, aiutateci a riportarlo a casa!”
Meticcio di 4 anni
Dorian è un meticcio di 4 anni, colore bianco-sabbia e pesa circa 30 kg. Indossa un collare rosso con scritto il suo nome e il numero di telefono da comporre in caso di necessità. La sua padrona ha già sporto denuncia di smarrimento all’Ats. L’ultimo avvistamento è stato sabato mattina intorno alle 9 nei pressi del cimitero di Lissone.